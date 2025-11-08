scorecardresearch
 

Bihar Elections: 65.08% वोटिंग... आ गया बिहार चुनाव में पहले फेज में वोटिंग का फाइनल आंकड़ा, मतदाताओं ने रचा रिकॉर्ड

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 65.08% मतदान दर्ज किया गया. यह 2020 विधानसभा चुनाव से 7.79 फीसदी और 2024 लोकसभा चुनाव से 8.8 फीसदी अधिक है.

पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड भागीदारी (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में कुल 65.08 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

यह आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79 प्रतिशत और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8.8 प्रतिशत अधिक है. आयोग के मुताबिक, यह पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर मतदान प्रतिशतों में से एक है.

सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं. महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया. पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का जोश पूरे दिन मतदान केंद्रों पर देखने लायक था.

पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ. शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में पूरा पहला चरण का चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई.

चुनाव आयोग ने कहा कि अब अगले चरण के मतदान की तैयारियां जारी हैं, और पहले चरण की यह मजबूत भागीदारी लोकतंत्र के प्रति जनता के गहरे विश्वास का संकेत है. 

पहले चरण में इन सीटों पर मतदान हुआ 

आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर (SC), मधेपुरा, सोनबरसा (SC), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान (SC), गौड़ा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (SC), सकरा (SC), कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, परू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोर (SC), हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली (SC), रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोड़ियाकोटी, महाराजगंज, एकमा, मंजही, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (SC), अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजा पाकर (SC), राघोपुर, महनार, पातेपुर (SC), कल्याणपुर (SC), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोईद्दीननगर, बिभूतिपुर, रोसरा (SC), हसनपुर, चेरिया-बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (SC), अलौली (SC), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावन, बिहारशरीफ, राजगीर (SC), इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बरह, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (SC), मसौढ़ी (SC), पालीगंज, बिक्रम, संधेश, बरहरा, आरा, अगिआंव (SC), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर (SC)﻿.

