'कांग्रेस-RJD ने बिहार के पिछड़ेपन के गर्त में धकेला', धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलने का आरोप लगाया. उन्होंने कांग्रेस के 2004-2014 के शासनकाल के दौरान बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और राहुल गांधी को अपने अतीत का हिसाब देने की चुनौती दी.

धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)
केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. शुक्रवार को एक्स पर में प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की समझ नहीं है और वे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जिसका खामियाजा महागठबंधन के उनके सहयोगी दलों को भुगतना पड़ रहा है.

BJP नेता ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 'राहुल गांधी को बिहार के ‘ब’ की भी समझ नहीं है. चुनाव के बीच उनके गैर-जिम्मेदाराना बयान महागठबंधन के साथी दलों के लिए मुसीबत बन रहे हैं. बिहार और इसके मेहनती लोगों पर बोलने से पहले उन्हें अपने अतीत में झांकना चाहिए.'

कांग्रेस-RJD ने बिहार को गर्त में धकेला

उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद 40 साल तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा और उसके बाद 15 साल तक कांग्रेस के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने राज्य पर राज किया. उन्होंने कहा, 'इन 55 वर्षों में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी.'

UPA कार्यकाल में किया सौतेला व्यवहार

उन्होंने आगे कहा कि 2005 में जब बिहार की जनता ने आरजेडी के कथित जंगलराज को उखाड़ फेंककर एनडीए की सरकार बनाई तो कांग्रेस को ये भी नागवार गुजरा. प्रधान ने आरोप लगाया कि 2005 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया.

अतीत का दें हिसाब

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा, 'राहुल गांधी को कोई सवाल पूछने से पहले अपने शासनकाल के अन्याय का हिसाब देना चाहिए. अगर वे वाकई बिहार के लिए फिक्रमंद हैं, तो 2004-2014 के बीच कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार को दी गई योजनाओं, परियोजनाओं और अनुदान की तुलना 2014-2025 के बीच मोदी सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और परियोजनाओं से करें. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.'

---- समाप्त ----
