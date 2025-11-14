scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Warsaliganj Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव की हर सीट का रिजल्ट कहां चेक करें?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 3:02 AM IST

Warsaliganj Assembly Election Result 2025 Live Updates: वारसलीगंज विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

3:02 AM (21 मिनट पहले)

Warsaliganj Assembly Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव की हर सीट का रिजल्ट कहां चेक करें?

वारसलीगंज सीट की तरह ही हमारी नज़र है पूरे बिहार राज्य पर. हर सीट के लाइव रिजल्ट और उन रुझानों से बनती हुई राज्य विधानसभा की तस्वीर हम आपको लगातार बताते रहेंगे. नतीजों से जुड़ी हर अहम जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें.
2:37 AM (46 मिनट पहले)

Warsaliganj Chunav Results Live: वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

वारसलीगंज सीट की बात करें तो पिछली बार इस असेंबली सीट पर BJP को जीत मिली थी. BJP को क्या इस बार भी अपनी ये सीट बरकरार रखने में कामयाबी मिलेगी या इस बार बाजी किसी और के हाथ होगी? जानने के लिए इस ब्लॉग और aajtak.in से जुड़े रहिए.
2:30 AM (54 मिनट पहले)

Warsaliganj Election Result 2025 Live: वारसलीगंज का रिजल्ट जानना है? यहां मिलेगा हर अपडेट

वारसलीगंज विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां देखें.
2:13 AM (एक घंटा पहले)

Warsaliganj Election Result Live: वारसलीगंज सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

2015 चुनाव की बात करें तो वारसलीगंज विधानसभा सीट पर कुल 51.82 प्रतिशत वोट पड़े थे.
2:00 AM (एक घंटा पहले)

Warsaliganj Vidhan Sabha Result Live: बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स कैसे चेक करें?

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां देखें.
1:48 AM (एक घंटा पहले)

Warsaliganj Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
