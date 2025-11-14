Bihar Chunav Result 2025 LIVE: एनडीए या महागठबंधन... किसके सिर सजेगा बिहार का ताज? थोड़ी देर में आने लगेंगे चुनाव नतीजों के रुझान

Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का आज ऐलान होगा. 243 सीटों के लिए हुए दो चरणों के मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से 46 केंद्रों पर शुरू होगी. नीतीश कुमार ने पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ जीत का दम भरा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है. एग्जिट पोल में महिलाओं और ओबीसी का समर्थन एनडीए को मिलने की संभावना जताई गई है.

एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी वर्ग का मजबूत समर्थन मिला है. चुनाव नतीजे तय करेंगे कि सत्ता नीतीश की रहेगी या तेजस्वी बिहार के मुस्तकबिल की नई कहानी लिखेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट



सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएगी. 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हैं. चुनाव आयोग ने भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है.

