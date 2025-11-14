scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: एनडीए या महागठबंधन... किसके सिर सजेगा बिहार का ताज? थोड़ी देर में आने लगेंगे चुनाव नतीजों के रुझान

aajtak.in | नई दिल्ली | 14 नवंबर 2025, 6:27 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव 2025 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नीतीश-तेजस्वी में टक्कर, एग्जिट पोल में एनडीए को महिलाओं-ओबीसी का मजबूत समर्थन. इस बार दो चरणों में मतदान हुआ था. 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है. प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं.

Bihar elections result 2025 Bihar elections result 2025

Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का आज ऐलान होगा. 243 सीटों के लिए हुए दो चरणों के मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से 46 केंद्रों पर शुरू होगी. नीतीश कुमार ने पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ जीत का दम भरा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है. एग्जिट पोल में महिलाओं और ओबीसी का समर्थन एनडीए को मिलने की संभावना जताई गई है.

एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी वर्ग का मजबूत समर्थन मिला है. चुनाव नतीजे तय करेंगे कि सत्ता नीतीश की रहेगी या तेजस्वी बिहार के मुस्तकबिल की नई कहानी लिखेंगे. 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें 

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएगी. 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हैं. चुनाव आयोग ने भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस लाइव ब्लॉग को फॉलो करें.

 

6:27 AM (एक मिनट पहले)

Bihar Election Vote Counting: बीजेपी नेता और मंत्री प्रेम कुमार का दावा- NDA को मिलेंगी 200 सीटें

Posted by :- deepak mishra

बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होने से पहले राज्य मंत्री प्रेम कुमार ने एनडीए की जीत का विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'इस बार बिहार के लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकले. एनडीए सभी सीटों पर आगे रहेगा और बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी. मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में एक बार फिर सरकार बनाएगा. बिहार की जनता एनडीए सरकार में हुए विकास कार्यों से बहुत खुश है.'

6:10 AM (18 मिनट पहले)

Bihar Election Results 2025 Live: बिहार में इस बार रिकॉर्ड 71.6% महिलाओं ने किया मतदान

Posted by :- deepak mishra

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान हुए ​थे. पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुए. राज्य में 67.13 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो 1951 के बाद से सबसे ज्यादा है. महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 71.6 प्रतिशत रहा, जो राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा है.
 

5:57 AM (31 मिनट पहले)

Bihar Chunav Result 2025: करीब-करीब सभी एग्जिट पोल में बिहार में NDA की वापसी का अनुमान

Posted by :- deepak mishra

बिहार चुनाव में करीब-करीब सभी एग्जिट पोल्स ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को महागठबंधन पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया है. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने करीबी मुकाबले की संभावना जताई है और एनडीए को महागठबंधन पर मामूली बढ़त दी है. एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 121-141 सीटें मिलने, जबकि महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.

5:46 AM (42 मिनट पहले)

Bihar Election Result Live: बिहार में इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान दर्ज हुआ

Posted by :- deepak mishra

बिहार में इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान दर्ज हुआ. यह राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है. राज्य में चुनाव लड़ रहे 2,616 उम्मीदवारों में से किसी ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया. चुनाव लड़ने वाले 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया. बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 7,45,26,858 मतदाता थे और SIR के दौरान एक भी अपील नहीं आई. मतदाताओं के अलावा 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से राज्य के 38 जिलों में से किसी में भी SIR प्रक्रिया के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई.

Advertisement
5:37 AM (51 मिनट पहले)

Bihar Poll Results 2025: बिहार में एक भी बूथ पर नहीं पड़ी पुनर्मतदान की जरूरत

Posted by :- deepak mishra

इस बार बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के बाद किसी सीट पर पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी. निर्वाचन आयोग ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा प्रमाण बताया है. किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार की एक भी सीट पर पुनर्मतदान की मांग निर्वाचन आयोग से नहीं की.

5:31 AM (57 मिनट पहले)

Bihar Election Result: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 5 EVM का होगा VVPAT की पर्चियों से मिलान

Posted by :- deepak mishra

ईवीएम की गणना पूरी होने के बाद, वीवीपैट सत्यापन के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से पांच मतदान केंद्रों का रेंडम यानी औचक चयन किया जाता है. उम्मीदवारों और उनके मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में, वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के परिणामों से मिलान किया जाता है. संबंधित मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चरणवार और क्षेत्रवार परिणामों को संकलित करके चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://results.eci.gov.in पर अपलोड किया जाएगा.

5:22 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav Natije 2025: मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे सभी दलों के आधिकारिक एजेंट

Posted by :- deepak mishra

ईवीएम की गिनती के दौरान, कंट्रोल यूनिट को राउंड-वाइज मतगणना टेबल पर लाया जाता है और मतगणना एजेंटों को दिखाया जाता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सील सही सलामत हैं और सीरियल नंबर फॉर्म 17सी (भाग 1) में दर्ज रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या का फॉर्म 17सी में दर्ज प्रविष्टियों से क्रॉस-सत्यापन किया जाता है. किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति में, उस मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य रूप से की जानी है.

5:19 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Poll Results Live: उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त एजेंट भी करेंगे मतगणना प्रक्रिया की निगरानी

Posted by :- deepak mishra

बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18,000 से ज्यादा मतगणना एजेंट भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. आयोग के निर्देशों के अनुसार, डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी. डाक मतपत्रों की गिनती आरओ/एआरओ द्वारा उम्मीदवारों या उनके मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में की जाती है.

5:10 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव के नतीजे आज, सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Posted by :- deepak mishra

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं. मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. राज्य भर में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है. मतगणना 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) द्वारा की जाएगी. राज्य के 38​ जिलों में 48 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. प्रत्येक केंद्र पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो-ऑब्ज़र्वर तैनात होंगे.

Advertisement
Advertisement