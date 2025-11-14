scorecardresearch
 
Jehanabad Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स कैसे चेक करें?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 2:00 AM IST

Jehanabad Assembly Election Result 2025 Live Updates: जहानाबाद विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

2:00 AM (2 मिनट पहले)

Jehanabad Vidhan Sabha Result Live: बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स कैसे चेक करें?

Posted by :- Aajtak
बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां देखें.
1:37 AM (24 मिनट पहले)

Jehanabad Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

Posted by :- Aajtak
नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
