scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Biharsharif Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: बिहारशरीफ सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 1:45 AM IST

Biharsharif Assembly Election Result 2025 Live Updates: बिहारशरीफ विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

Refresh
बिहारशरीफ विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 बिहारशरीफ विधानसभा चुनाव परिणाम 2025
यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
1:45 AM (10 मिनट पहले)

Biharsharif Election Result Live: बिहारशरीफ सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

Posted by :- Aajtak
2015 चुनाव की बात करें तो बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर कुल 51.16 प्रतिशत वोट पड़े थे.
1:17 AM (38 मिनट पहले)

Biharsharif Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

Posted by :- Aajtak
नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
Advertisement
Advertisement