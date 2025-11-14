scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Aurai Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: औराई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 1:39 AM IST

Aurai Assembly Election Result 2025 Live Updates: औराई विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

Refresh
औराई विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 औराई विधानसभा चुनाव परिणाम 2025
यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
1:39 AM (12 मिनट पहले)

Aurai Chunav Results Live: औराई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

Posted by :- Aajtak
औराई सीट की बात करें तो पिछली बार इस असेंबली सीट पर BJP को जीत मिली थी. BJP को क्या इस बार भी अपनी ये सीट बरकरार रखने में कामयाबी मिलेगी या इस बार बाजी किसी और के हाथ होगी? जानने के लिए इस ब्लॉग और aajtak.in से जुड़े रहिए.
1:10 AM (41 मिनट पहले)

Aurai Election Result Live: औराई सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

Posted by :- Aajtak
2015 चुनाव की बात करें तो औराई विधानसभा सीट पर कुल 55.4 प्रतिशत वोट पड़े थे.
12:40 AM (एक घंटा पहले)

Aurai Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

Posted by :- Aajtak
नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी औराई विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
Advertisement
Advertisement