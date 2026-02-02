scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi
सोना और चांदी के भाव में पिछले चार दिनों में तगड़ी गिरावट आई है. सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 50 हजार रुपये सस्‍ता हो चुका है, जबकि चांदी का भाव करीब 2 लाख रुपये सस्‍ती हो चुकी है.

लाइव अपडेट

Gold Silver Crash: आज चांदी 39,000 रुपये टूटी... सोने में भी भारी गिरावट, जानिए ताजा भाव

आजतक बिजनेस डेस्क | नई दिल्‍ली | 02 फरवरी 2026, 1:38 PM IST

सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है. MCX पर सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सोना 8000 रुपये टूटकर 1,39,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 39847 रुपये गिरकर 2 लाख 25 हजार रुपये पर आ गई थी. यह भारी गिरावट निवेशकों के लगातार बिकवाली के कारण आई है.

1:38 PM (4 मिनट पहले)

सिल्‍वर-गोल्‍ड ईटीएफ में भी तगड़ा नुकसान

Posted by :- Himanshu

सोमवार को गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ खरीदार तगड़े नुकसान में हैं. दोपहल 1.30 बजे तक सिल्‍वर ईटीएफ में 15 फीसदी की गिरावट आई थी.  जबकि गोल्‍ड ईटीएफ लगभग 6 फीसदी टूटकर कारोबार कर रहा था. 

1:27 PM (16 मिनट पहले)

इन 4 कारणों से गिरा सोना चांदी?

Posted by :- Himanshu
  1. चांदी के दाम में इतनी बड़ी गिरावट की वजह इंडस्ट्रियल डिमांड में गिरावट भी माना जा रहा है. इंडस्ट्रियल डिमांड गिरने के वजह से भी चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ गिरावट आई है. 
  2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के अगले चेयरमैंन केविन वॉश के बनने के संकेतों के बाद डॉलर में लगातार मजबूती आ रही है, जिस कारण सोने और चांदी में गिरावट हावी है. 
  3. गोल्‍ड सिल्‍वर ईटीएफ में भी लगातार बिकवाली हावी हुई है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है और सोने चांदी में गिरावट आ रही है. 
  4. कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी को लेकर शॉर्ट सेलिंग भी तेज हो गई है. 
1:19 PM (24 मिनट पहले)

क्यों गिर रहा Gold-Silver?

Posted by :- Himanshu

Gold-Silver Price Crash के पीछे के कारणों की बात करें, तो ऊंचे भाव पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की और इस सेलऑफ का सीधा असर इन धातुओं पर दिख रहा है, जिससे ये अपने ऑल टाइम हाई से फिसलती हुई चली गईं और गिरावट पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है.

