Gold Silver Crash: आज चांदी 39,000 रुपये टूटी... सोने में भी भारी गिरावट, जानिए ताजा भाव

1:19 PM (24 मिनट पहले)

क्यों गिर रहा Gold-Silver?

Posted by :- Himanshu

Gold-Silver Price Crash के पीछे के कारणों की बात करें, तो ऊंचे भाव पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की और इस सेलऑफ का सीधा असर इन धातुओं पर दिख रहा है, जिससे ये अपने ऑल टाइम हाई से फिसलती हुई चली गईं और गिरावट पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है.