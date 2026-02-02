Gold Silver Crash: आज चांदी 39,000 रुपये टूटी... सोने में भी भारी गिरावट, जानिए ताजा भाव

सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है. MCX पर सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सोना 8000 रुपये टूटकर 1,39,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 39847 रुपये गिरकर 2 लाख 25 हजार रुपये पर आ गई थी. यह भारी गिरावट निवेशकों के लगातार बिकवाली के कारण आई है.
सोमवार को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ खरीदार तगड़े नुकसान में हैं. दोपहल 1.30 बजे तक सिल्वर ईटीएफ में 15 फीसदी की गिरावट आई थी. जबकि गोल्ड ईटीएफ लगभग 6 फीसदी टूटकर कारोबार कर रहा था.
Gold-Silver Price Crash के पीछे के कारणों की बात करें, तो ऊंचे भाव पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की और इस सेलऑफ का सीधा असर इन धातुओं पर दिख रहा है, जिससे ये अपने ऑल टाइम हाई से फिसलती हुई चली गईं और गिरावट पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है.