Parliament Budget Session Live: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, आज बोल सकते हैं राहुल, 4 फरवरी को पीएम मोदी देंगे जवाब

aajtak.in | नई दिल्ली | 02 फरवरी 2026, 12:09 PM IST

Parliament Budget Session Live Updates: संसद के चालू बजट सत्र का आज चौथा दिन है. संसद में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे. 

संसद के चालू बजट सत्र का आज चौथा दिन है. बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी. दूसरे दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया था. तीसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया था. आज बजट सत्र का चौथा दिन है.

आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव पर लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है. इस प्रस्ताव पर बोलने वाले वक्ताओं की लिस्ट सामने आ गई है.
 

12:08 PM (3 मिनट पहले)

Parliament Session: लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद अब आया धन्यवाद प्रस्ताव

Posted by :- Bikesh Tiwari

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो गया है. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर दिया है. बीजेपी सांसद सोनोवागल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं.

12:05 PM (5 मिनट पहले)

राज्यसभा में जीरो ऑवर  समाप्त, अब शुरू  हो गया प्रश्नकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में शून्यकाल समाप्त हो गया है. उच्च सदन में अब प्रश्नकाल शुरू हो गया है. शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए. अब सदस्य लोकहित से जुड़े विषयों को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं.

 

11:40 AM (31 मिनट पहले)

Parliament Session: धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी

Posted by :- Bikesh Tiwari

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे. पीएम मोदी लोकसभा में 4 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे. पीएम मोदी 5 फरवरी को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी.

11:36 AM (34 मिनट पहले)

Parliament Budget Session: सौगत रॉय ने उठाया छोटी डिस्पेंसरी का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में छोटी डिस्पेंसरी को लेकर प्रश्न पूछा. सौगत रॉय के सवाल पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल में 19 डिस्पेंसरी को मंजूरी दी गई है. वहां जल्द ही डॉक्टर्स की तैनाती भी की जाएगी. 

11:34 AM (36 मिनट पहले)

Parliament Budget Session : धन्यवाद प्रस्ताव पर आज बोलेंगे राहुल गांधी

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल सकते हैं. राहुल गांधी के विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है. धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले दिन की चर्चा के लिए कांग्रेस के वक्ताओं की जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले वक्ता होंगे. इस लिस्ट में तारिक अनवर, अमरिंदर राजा वडिंग, एंटो एंटोनी और ज्योतिमणि के भी नाम हैं.

11:31 AM (40 मिनट पहले)

Parliament Session: धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा, सोनोवाल करेंगे शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत होगी. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे. धन्वयाद प्रस्ताव बीजेपी सांसद सोनोवाल लाएंगे और तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे.

