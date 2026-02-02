scorecardresearch
 
Weather Today Live: घना कोहरा...ठंड रिटर्न! पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की चेतावनी, दिल्ली में फिर होगी बारिश, जानें देश का मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 02 फरवरी 2026, 11:55 AM IST

Weather Forecast Today Live: उत्तर भारत में कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दी है. पूरा दिल्ली-NCR कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है. जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है. सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है तो वहीं कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी असर पड़ सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

Dense Fog in North India (File Photo- PTI) Dense Fog in North India (File Photo- PTI)

फरवरी महीने के शुरुआत में पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जिसके असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों की हवा पर पड़ रहा है. उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक पहुंच रही हैं. जिससे ठंड बढ़ रही है. 

IMD के मुताबिक, मौसम में परिवर्तन अचानक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दो जनवरी से लेकर पांच जनवरी तक दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे गिर सकता है. जिससे ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.

वहीं, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है. भारी बर्फबारी की वजह से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो फरवरी के पहले हफ्ते में तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी रहेगा.

11:53 AM (18 मिनट पहले)

Chamba Fresh Snowfall: डलहौजी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी

Posted by :- Sana Zaidi

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है. फरवरी महीने की शुरुआत पर भी पर्यटन नगरी के ऊपरी इलाकों में रविवार शाम को बर्फबारी हुई. डलहौजी के सबसे ऊपरी इलाके डायनकुंड जो समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ,वहां बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा मनमोहक लग रहा है, जिसका पर्टयक खूब आनंद ले रहे हैं. 

11:48 AM (23 मिनट पहले)

Delhi Temperature: दिल्ली में कितना रहेगा तापमान?

Posted by :- Sana Zaidi

IMD के मुताबिक, दिन में मौसम साफ रह सकता है. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है. 

11:39 AM (32 मिनट पहले)

Snowfall Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी

Posted by :- Sana Zaidi

पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फ़बारी की भी संभावना है. पहाड़ों पर फिलहाल बर्फ़बारी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि 5 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होगी. उत्तर से आने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ाएंगी लेकिन पहले सप्ताह के बाद फिर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी.

11:36 AM (34 मिनट पहले)

Western Disturbance Impact: क्यों बदल रहा मौसम?

Posted by :- Sana Zaidi

IMD के मुताबिक, जनवरी महीने में तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए. जिसके चलते पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई तो मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि के साथबारिश भी देखने को मिली है. अब यह सिलसिला फ़रवरी महीने में भी जारी है. फ़रवरी के पहले सप्ताह में ही तीन पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं. जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में न सिर्फ़ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बर्फ़बारी होगी बल्कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है.
 

11:31 AM (40 मिनट पहले)

Delhi Weather: दिल्ली में अभी और बढ़ेगी ठिठुरन

Posted by :- Sana Zaidi

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम देखी गई है. वहीं, उत्तर भारत के कई इलाकों में अचानक से तापमान गिरा है. उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के मध्य भारत के मैदानी इलाकों तक ठिठुरन बढ़ी है. मौसम में परिवर्तन अचानक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दो जनवरी से लेकर पांच जनवरी तक दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे गिर सकता है. जिससे ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.
 

11:19 AM (52 मिनट पहले)

Cold wave in Kashmir: कश्मीर में शीतलहर, डल झील में आनंद ले रहे पर्यटक

Posted by :- Sana Zaidi

कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है. श्रीनगर के प्रसिद्ध दल झील पर पर्यटक ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं. लोग गर्म कपड़े पहनकर ठंड से खुद को बचा रहे हैं और झील के खूबसूरत नजारे देख रहे हैं. कोल्ड वेव के कारण श्रीनगर में तापमान काफी कम है. मौसम विभाग के अनुसार, यहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे रह रहा है. ठंड के बावजूद पर्यटक दल झील पर शिकारा सवारी कर रहे हैं और सर्दियों की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं.

 

11:16 AM (55 मिनट पहले)

Fog in Haryana: हरियाणा के कई इलाकों में भी छाया कोहरा

Posted by :- Sana Zaidi

 

11:15 AM (56 मिनट पहले)

Delhi AQI: दिल्ली में कितना है प्रदूषण?

Posted by :- Sana Zaidi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, महिपालपुर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 134 दर्ज किया गया है. यह 'मॉडरेट' यानी मध्यम कैटेगरी में आता है. मतलब हवा की क्वालिटी ठीक-ठाक है. जबकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI खराब कैटेगरी में भी है, जैसे द्वारका के कुछ सेक्टरों में AQI 243 दर्ज किया गया है.

 

11:11 AM (एक घंटा पहले)

यातायात पर कोहरे का असर

Posted by :- Sana Zaidi

कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है. सुबह के समय घने कोहरे के कारण लोगों को दफ्तर आने-जाने में परेशानी हो रही है. कई जगहों पर विजिबिलिटी (देखने की दूरी) बहुत कम हो गई है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां धीरे-धीरे चल रही हैं.

 

11:08 AM (एक घंटा पहले)

Low Visibility in Delhi-NCR: कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी

Posted by :- Sana Zaidi

दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा घना कोहरा है. जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के पास महिपालपुर इलाके मेंबहुत घना कोहरा है.

 

11:05 AM (एक घंटा पहले)

Fog in Delhi: दिल्ली-NCR में घना कोहरा

Posted by :- Sana Zaidi

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार, 2 फरवरी की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. दिन चढ़ने के बाद भी कोहरा कम होता नहीं दिख रहा है. सड़कों पर धुंध छाई हुई है. कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात प्रभावित है. 

