Weather Today Live: घना कोहरा...ठंड रिटर्न! पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की चेतावनी, दिल्ली में फिर होगी बारिश, जानें देश का मौसम

फरवरी महीने के शुरुआत में पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जिसके असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों की हवा पर पड़ रहा है. उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक पहुंच रही हैं. जिससे ठंड बढ़ रही है.

IMD के मुताबिक, मौसम में परिवर्तन अचानक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दो जनवरी से लेकर पांच जनवरी तक दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे गिर सकता है. जिससे ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.

वहीं, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है. भारी बर्फबारी की वजह से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो फरवरी के पहले हफ्ते में तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी रहेगा.