Harnaut Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: हरनौत सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 1:47 AM IST

Harnaut Assembly Election Result 2025 Live Updates: हरनौत विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

हरनौत विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव परिणाम 2025
1:47 AM (14 मिनट पहले)

Harnaut Election Result Live: हरनौत सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

2015 चुनाव की बात करें तो हरनौत विधानसभा सीट पर कुल 54.42 प्रतिशत वोट पड़े थे.
1:20 AM (40 मिनट पहले)

Harnaut Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी हरनौत विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
