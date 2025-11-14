scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Kusheshwar Asthan (SC) Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स कैसे चेक करें?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 2:00 AM IST

Kusheshwar Asthan (SC) Assembly Election Result 2025 Live Updates: कुशेश्वरस्थान (एससी) विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

2:00 AM (4 मिनट पहले)

Kusheshwar Asthan (SC) Vidhan Sabha Result Live: बिहार इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स कैसे चेक करें?

Posted by :- Aajtak
बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां देखें.
1:35 AM (29 मिनट पहले)

Kusheshwar Asthan (SC) Chunav Results Live: कुशेश्वरस्थान (एससी) विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

Posted by :- Aajtak
कुशेश्वरस्थान (एससी) सीट की बात करें तो पिछली बार इस असेंबली सीट पर JD(U) को जीत मिली थी. JD(U) को क्या इस बार भी अपनी ये सीट बरकरार रखने में कामयाबी मिलेगी या इस बार बाजी किसी और के हाथ होगी? जानने के लिए इस ब्लॉग और aajtak.in से जुड़े रहिए.
1:05 AM (58 मिनट पहले)

Kusheshwar Asthan (SC) Election Result Live: कुशेश्वरस्थान (एससी) सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

Posted by :- Aajtak
2015 चुनाव की बात करें तो कुशेश्वरस्थान (एससी) विधानसभा सीट पर कुल 51.14 प्रतिशत वोट पड़े थे.
12:35 AM (एक घंटा पहले)

Kusheshwar Asthan (SC) Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

Posted by :- Aajtak
नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी कुशेश्वरस्थान (एससी) विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
