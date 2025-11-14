scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Barhara Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: बड़हरा सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 1:53 AM IST

Barhara Assembly Election Result 2025 Live Updates: बड़हरा विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

Refresh
बड़हरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 बड़हरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2025
यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
1:53 AM (25 सेकंड पहले)

Barhara Election Result Live: बड़हरा सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

Posted by :- Aajtak
2015 चुनाव की बात करें तो बड़हरा विधानसभा सीट पर कुल 51.28 प्रतिशत वोट पड़े थे.
1:27 AM (26 मिनट पहले)

Barhara Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

Posted by :- Aajtak
नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
Advertisement
Advertisement