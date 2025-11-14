scorecardresearch
 
Daraunda Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live: दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

aajtak.in | 14 नवंबर 2025, 1:47 AM IST

Daraunda Assembly Election Result 2025 Live Updates: दरौंदा विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म. aajtak.in से तुरंत जुड़ जाएं और पाएं नतीजों से जुड़े हर जरूरी अपडेट. इसके अलावा, आजतक Live TV पर भी हमारी विस्तृत चुनावी कवरेज देख सकते हैं.

1:47 AM (10 मिनट पहले)

Daraunda Chunav Results Live: दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2020 चुनाव में कौन जीता था?

दरौंदा सीट की बात करें तो पिछली बार इस असेंबली सीट पर BJP को जीत मिली थी. BJP को क्या इस बार भी अपनी ये सीट बरकरार रखने में कामयाबी मिलेगी या इस बार बाजी किसी और के हाथ होगी? जानने के लिए इस ब्लॉग और aajtak.in से जुड़े रहिए.
1:18 AM (39 मिनट पहले)

Daraunda Election Result Live: दरौंदा सीट पर 2015 में कितनी वोटिंग हुई थी?

2015 चुनाव की बात करें तो दरौंदा विधानसभा सीट पर कुल 52.45 प्रतिशत वोट पड़े थे.
12:49 AM (एक घंटा पहले)

Daraunda Vidhan Sabha Result LIVE: नतीजों का ऐलान आज, यहां देखें मतगणना से जुड़े लाइव अपडेट्स

नमस्कार! आज मतगणना है और आजतक डिजिटल की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आपकी सीट यानी दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के ताज़ा परिणामों से हर पल हम आपको अवगत कराने के लिए लाए हैं ये लाइव ब्लॉग जहां पल-पल बदलते रिजल्ट पर हम रखेंगे आपको लगातार अपडेट.

*नोटः* ये ब्लॉग इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टरों और आधिकारिक स्रोतों से आ रहे मतगणना के आंकड़ों के आधार पर ऑटो-अपडेट हो रहा है. इसे aajtak.in के स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है.
