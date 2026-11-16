कांग्रेस की 181 सीटों वाली 'डिमांड लिस्ट' से बढ़ी अखिलेश यादव की टेंशन, नाम भी आए सामने

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन पूरी तरह से फाइनल है और अब सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है. कांग्रेस के द्वारा सपा को सौंपी गई शॉर्टलिस्टेड सीटों की एक सूची के लीक होने की खबर सामने आई है, हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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सपा सूत्रों के मुताबिक, यह सूची करीब डेढ़ महीने पहले कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को दी गई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है. यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटें चयन करके वही सूची सपा को सौंपी है. कांग्रेस ने कई उन सीटों की मांग की है, जहां सपा 2022 में जीतने में कामयाब रही है.

कांग्रेस ने यूपी के अपने मौजूदा सांसद वाले इलाके में तीन से चार सीटों की मांग रखी है तो कुछ जिलों में दो से तीन सीटें. कई जिले ऐसे भी हैं, जहां पर कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है. कांग्रेस की नजर दलित बहुल सीटों पर भी है. सीट शेयरिंग को लेकर सपा के साथ बातचीत में कांग्रेस इन सीटों की डिमांड कर सकती है.

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सपा की सीटिंग सीटों पर भी कांग्रेस की नजर

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने जिन सीटों की मांग की है, उनमें 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर वर्तमान में सपा के विधायक हैं. इनमें से 4 सीटें ऐसे विधायकों की हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडे और कालपी से विनोद चतुर्वेदी की सीटें शामिल हैं. इसके अलावा, कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट भी मांगी है, जिस पर सपा के पंकज मलिक विधायक हैं. लीक हुई सूची में वे सीटें भी शामिल हैं जो पिछली बार सपा-रालोद गठबंधन के तहत रालोद ने जीती थीं.

किन क्षेत्रों पर है कांग्रेस का जोर?

कांग्रेस द्वारा मांगी गई सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसके साथ ही कांग्रेस के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी के साथ सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा ठोका है.

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की इस मांग सूची का जातिगत और श्रेणीवार गणित इस प्रकार है. कांग्रेस ने जिन 181 सीटों की मांग रखी है, उनमें 135 सीटें सामान्य वर्ग की हैं. अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व वाली 45 सीटें और एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है. कांग्रेस की नजर दलित-मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल सीटों पर है.

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कांग्रेस ने किस जिले की किस सीट पर ठोका दावा

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर टिकी हैं निगाहें

भले ही दोनों पार्टियों के नेता सार्वजनिक रूप से यह दावा कर रहे हैं कि गठबंधन तय है और आपसी सहमति से सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीटों की यह लंबी फेरिस्त सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इतनी आसानी से दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो पाएगा?

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अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सपा नेतृत्व इन सीटों के दावों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आगे की बातचीत किस दिशा में बढ़ती है. सपा और कांग्रेस की मंगलवार को औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग की बैठक है, जिसे लेकर सपा-कांग्रेस के नेता अपनी-अपनी डिमांड रखेंगे. इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक हो चुकी है. पार्टी ने तय किया है कि वह सम्मानजनक सीटों के साथ समझौता करेगी.

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