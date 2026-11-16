अंडर-19 एशिया कप 2026 में अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले आर्यवीर अब पिता वीरेंद्र सहवाग और भाई वेदांत के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे. यहां उन्होंने आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया.

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बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से इस मुलाकात की तस्वीरें सोमवार (16 नवंबर) को शेयर की गई है. पोस्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने में अहम योगदान देने और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनने के बाद आर्यवीर परिवार के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें जीवन के रास्ते पर अडिग रहने और कर्तव्यशील बनने का आशीर्वाद दिया. इस दौरान वीरेंद्र सहवाग भी परिवार के साथ मौजूद रहे.

पोस्ट में लिखा गया- होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसी कहावत को चरितार्थ किया है मुल्तान के सुल्तान नाम से विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के सुपुत्र और भारतीय क्रिकेट के सितारे आर्यवीर सहवाग ने, ज‍िनहोंने एश‍िया कप2026 में पाकिस्तान को धूल चटाने में अहम योगदान के लिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट द‍िया गया. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने आर्यवीर को को जीवन पथ पर अडिग रहने और कर्तव्य शील बनने का आशीर्वाद दिया

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पाकिस्तान के खिलाफ जीत में निभाई अहम भूमिका

आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस रोमांचक जीत के बाद आर्यवीर ने पिता वीरेंद्र सहवाग से वीडियो कॉल पर बातचीत में मैच के कई दिलचस्प किस्से साझा किए थे.

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वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया था. बातचीत में आर्यवीर ने बताया कि पाकिस्तान के दर्शक स्टेडियम में 'सहवाग-सहवाग' के नारे लगा रहे थे. वहीं, भारतीय टीम के लिए मुकाबला बेहद तनावपूर्ण होने के बावजूद वह आखिरी ओवर में लगातार 'सीताराम-सीताराम' जप रहे थे.

आखिरी ओवर में जप रहे थे सीताराम-सीताराम

आर्यवीर ने पिता को बताया था कि आखिरी ओवर में वह लगातार 'सीताराम-सीताराम' बोल रहे थे. भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. ऐसे में मोह‍ित उल्वा ने चौका लगाकर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी. भारतीय टीम ने 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए खिताब अपने नाम किया.

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पूरे टूर्नामेंट में आर्यवीर का बल्ला बोला

19 साल के आर्यवीर इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज रहे. उन्होंने पांच पारियों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाए. उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

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आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ 160 रन की पारी खेली थी, जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. इसके बाद मलेशिया के खिलाफ उन्होंने नाबाद 70 रन बनाए. अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके बल्ले से 51 रन निकले.

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पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें नौ चौके शामिल थे. अली रजा की गेंद उनके फोरआर्म पर लगी थी, लेकिन चोट की परेशानी के बावजूद वह बल्लेबाजी करते रहे. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की.

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अर्धशतक पूरा करने के बाद आर्यवीर ने विराट कोहली के खास सेलिब्रेशन की नकल भी की. उन्होंने कोहली के 'लेट माय बैट डू द टॉकिंग' वाले अंदाज में जश्न मनाया था. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 2018 में अपना 25वां टेस्ट शतक लगाने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन किया था.

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