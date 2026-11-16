पंजाब में कौन कर रहा पुलिसकर्मियों की हत्या? ISI और शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर शक

पंजाब में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. इस साल अब तक कम से कम 6 पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी है, जबकि दो अन्य जवानों को गोली मारकर घायल किया गया है. इनमें ज्यादातर वारदातें पाकिस्तान सीमा से सटे माझा क्षेत्र के गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन जिलों में हुई हैं. खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है.

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जांच एजेंसियों को शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर भी शक है. शहजाद भट्टी कथित तौर पर तहरीक-ए-तालिबान हिंद नाम के छद्म आतंकी संगठन के जरिए गतिविधियां चला रहा है. आज तक ने कुछ दिन पहले ISI और शहजाद भट्टी मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा किया था. गृह मंत्रालय ने हाल ही में ISI-भट्टी मॉड्यूल को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था. साथ ही शहजाद भट्टी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी घोषित किया गया था.

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कई पुलिसकर्मियों पर हुए हमले

पुलिसकर्मियों पर हमलों की शुरुआत फरवरी में हुई थी. 22 और 23 फरवरी की दरम्यानी रात गुरदासपुर जिले के दोरांगला थाने के तहत आधियान गांव की पुलिस चौकी में ASI गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह इलाका भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब है. तहरीक-ए-तालिबान हिंद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

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24 मई को अमृतसर जिले के मजीठा के पास बाइक सवार हमलावरों ने ASI जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. वह ड्यूटी पर जा रहे थे. इसके बाद 17 और 18 सितंबर की दरम्यानी रात अमृतसर की भगतांवाला अनाज मंडी के पास नाइट PCR ड्यूटी पर तैनात ASI हरजीत सिंह को निशाना बनाया गया.

11 अक्टूबर को तरनतारन जिले के नौशेरा पन्नुआं गांव में लौहका रोड पर ASI इकबाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह गुरुद्वारे में माथा टेककर घर लौट रहे थे. वह फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे. हालांकि, बाद में इस मामले को स्थानीय परिवारों के बीच गैंगवार से जुड़ा माना गया और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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16 नवंबर को पठानकोट में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार गुरदासपुर में मानकौर बाईपास के पास संदिग्ध हालात में मृत मिले. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारी थी. परिवार के इस आरोप के बाद इसे इस साल पुलिसकर्मी की छठी हत्या बताया जा रहा है.

दो पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल

हत्या के अलावा पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की दो घटनाएं भी हुईं. 12 सितंबर को अमृतसर के राजासांसी इलाके में ASI जसवंत सिंह पर गोली चलाई गई, लेकिन वह बच गए. वहीं, 4 और 5 अक्टूबर की दरम्यानी रात अमृतसर ग्रामीण के अजनाला क्षेत्र में जगदेव खुर्द के पास सरकारी रेलवे पुलिस में तैनात ASI सुखचैन सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी. इस हमले की जिम्मेदारी भी तहरीक-ए-तालिबान हिंद ने ली थी. इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुईं.

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लगातार हो रहे इन हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के पीछे किसी संगठित आतंकी नेटवर्क की भूमिका है या अलग-अलग आपराधिक रंजिशें इन वारदातों की वजह हैं.

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