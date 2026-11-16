एनकाउंटर्स पर बोले बंगाल CM शुवेंदु अधिकारी- क्या अपराधियों को मिठाई खिलाएं?

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रविवार शाम हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद सोमवार को भी सियासी बयानबाजी जारी रही. मुठभेड़ में मारे गए रतन शेख पर 13 नवंबर को एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने का आरोप था. बीरभूम के SP ने सोमवार को फिर कहा कि पुलिस ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी.

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पुलिस के मुताबिक, रतन शेख को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में उसने बताया कि कांस्टेबल पर हमले में इस्तेमाल हथियार बीरभूम के नानूर इलाके के चाराकोल गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर छिपाया गया है. पुलिस उसे हथियार बरामद कराने के लिए वहां ले गई थी.

SP ने बताया कि मौके पर कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ही रतन ने अचानक पुलिसकर्मियों पर कई गोलियां चला दीं. गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. रतन के शरीर में तीन गोलियां लगी थीं. उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

SP के मुताबिक, रतन के दो साथियों रमेश लोहार और नूर हुसैन शेख को भी गिरफ्तार किया गया है. रतन पर 36 मामले दर्ज थे, जबकि रमेश के खिलाफ 17-18 मामले बताए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इनमें लूट और अवैध हथियारों से जुड़े केस शामिल हैं. ईंट भट्ठे की फॉरेंसिक जांच भी कराई जानी है.

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BJP का बचाव, विपक्ष ने उठाए कार्रवाई पर सवाल

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों, दुष्कर्मियों और अवैध हथियार रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाए तो क्या पुलिस उसे मिठाई खिलाए? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी कहा कि आगे भी ऐसे एनकाउंटर हो सकते हैं. BJP नेताओं का तर्क है कि सख्त कार्रवाई से अपराधियों में पुलिस का डर लौटेगा.

राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल और दूसरे BJP नेताओं ने भी पुलिस का समर्थन किया. पार्टी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हथियारबंद अपराधियों को कानून-व्यवस्था बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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वहीं, TMC विधायक कुणाल घोष ने कहा कि अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह तय करना जरूरी है कि सजा कौन देगा और किस प्रक्रिया से. CPM नेता सुजन चक्रवर्ती ने भी सरकार या पुलिस के हाथ में न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपने को खतरनाक बताया. कांग्रेस प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी ने कहा कि अपराधियों को पारदर्शी जांच के बाद अदालत में पेश किया जाना चाहिए, बंगाल को एनकाउंटर वाला राज्य नहीं बनना चाहिए.

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घायल कॉन्स्टेबल का अस्पताल में होगा ऑपरेशन

13 नवंबर को शांतिनिकेतन में हुई गोलीबारी में कांस्टेबल बिस्वजीत दास के पैर में गोली लगी थी. पहले उन्हें बोलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बर्धमान मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. बाद में उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका ऑपरेशन होने की संभावना है.

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