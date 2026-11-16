यहूदी ठिकानों पर किसकी नजर? रेकी मामले में युवक गिरफ्तार, लॉरेन्स बिश्नोई कनेक्शन आया सामने

मुंबई में यहूदी प्रतिष्ठानों की रेकी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. इस मामले में नवी मुंबई के रहने वाले यश सिंह नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है. उस पर मुंबई के यहूदी ठिकानों की जानकारी जुटाने और उनकी तस्वीरें लेने का आरोप है. इनमें चबाड हाउस भी शामिल है. महाराष्ट्र ATS ने उसे गिरफ्तार करने के बाद केरल पुलिस को सौंप दिया. रविवार को उसे केरल लाया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यश को गुरुमूर्ति नाम के व्यक्ति ने अपने साथ जोड़ा था. गुरुमूर्ति को केरल पुलिस ने ओट्टापलम से गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप है कि वह ऑनलाइन हैंडलर के निर्देश पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें लेता था और इसके बदले पैसे हासिल करता था.

जांच में सामने आया है कि गुरुमूर्ति और यश पिछले कई महीनों से संपर्क में थे. सूत्रों का दावा है कि गुरुमूर्ति ने कई बार यश को पैसे भी भेजे. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि दोनों को काम सौंपने वाले लोग कौन थे और उन्हें किसके निर्देश मिल रहे थे.

केरल के पुलिस प्रमुख रावड़ा ए चंद्रशेखर के मुताबिक, गुरुमूर्ति को अलग-अलग जगहों की तस्वीरें लेने जैसे काम दिए जाते थे. वह कई टेलीग्राम चैनलों के संपर्क में था और तस्वीरें ऑनलाइन हैंडलर को भेजता था. इसके बदले उसे क्रिप्टोकरेंसी और Google Pay के जरिए पैसे मिलने की बात सामने आई है.

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कोच्चि आगजनी केस से भी जुड़ रहे तार

पुलिस अब इस मामले की कड़ियां कोच्चि के एक आगजनी केस से भी जोड़कर देख रही है. पिछले महीने एर्नाकुलम मार्केट में सिनेगॉग के सामने स्थित ब्लॉसम नर्सरी में आग लगाने के आरोप में एबिन पॉल को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की जांच NIA कर रही है.

जांच एजेंसियों को पता चला कि एबिन भी ऑनलाइन हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था. उसने इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी खोजी थी और टेलीग्राम पर उससे जुड़े संदर्भ वाले संदेशों का आदान-प्रदान किया था. पुलिस जांच कर रही है कि यश, गुरुमूर्ति और एबिन के मामले आपस में जुड़े हैं या नहीं.

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बड़ी साजिश की आशंका, NIA भी संभाल सकती है जांच

त्रिशूर के पुलिस कमिश्नर नकुल राजेंद्र देशमुख ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसे समूह की आशंका सामने आई है, जो पहले संभावित ठिकानों की रेकी करता था और फिर आगे की कार्रवाई की तैयारी करता था. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में और लोगों की भूमिका हो सकती है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि आरोपियों का संबंध बिश्नोई गैंग से है या किसी आतंकी संगठन से.

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केरल के पुलिस प्रमुख ने साफ किया कि राज्य में बिश्नोई गैंग की किसी संगठित मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है. यश की हिरासत मांगने के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल की जाएगी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए NIA जांच अपने हाथ में ले सकती है.

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