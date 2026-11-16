इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर लिव-इन और शादी की जिद... पार्टनर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान, प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार

अहमदाबाद के बापूनगर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 24 साल की एक महिला ने कथित तौर पर पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. महिला की पहचान दक्षाबेन परमार के रूप में हुई है. 15 नवंबर को उसने अपने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी. इस घटना के बाद उसके ढाई साल के बेटे आनंद के सिर से मां का साया उठ गया. वहीं, महिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर मयूर परमार, उसकी मां मंजू, पिता प्रवीण और भाई विशाल को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस के मुताबिक, दक्षाबेन और मयूर परमार शादी किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. इस दौरान दोनों के एक बेटा हुआ था. आरोप है कि दक्षाबेन लगातार मयूर से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन वह अलग-अलग बहाने बनाकर शादी टालता रहता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. दक्षाबेन की मां ने भी कई बार मयूर और उसके परिवार से दोनों की शादी कराने के लिए कहा था. लेकिन आरोप है कि शादी की बात आगे बढ़ने के बजाय दक्षाबेन को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाता रहा.

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी मुलाकात

दक्षाबेन की मां नंदाबेन राठौड़ के मुताबिक, उनकी पांच बेटियां हैं और दक्षाबेन दूसरे नंबर की बेटी थी. साल 2021 में दक्षाबेन की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए मयूर परमार से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ गईं. जनवरी 2023 में दोनों ने शादी किए बिना साथ रहने का फैसला किया. इसके बाद दक्षाबेन और मयूर अहमदाबाद छोड़कर मोरबी चले गए. इस फैसले से नाराज होकर दक्षाबेन की मां ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था.

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अप्रैल 2024 में दक्षाबेन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आनंद रखा गया. बेटे के जन्म के करीब छह महीने बाद दक्षाबेन ने अपनी मां नंदाबेन को इस बारे में जानकारी दी. इसी दौरान दक्षाबेन और मयूर वापस अहमदाबाद आ गए और बापूनगर में रहने लगे. इसके बाद दक्षाबेन अपने बेटे और मयूर के साथ अपनी मां के घर भी आने-जाने लगी थी. मां ने बेटी को समझाया कि वह मयूर के साथ लिव-इन में रहने के बजाय उससे शादी कर ले, ताकि दोनों का रिश्ता सामाजिक और कानूनी रूप से भी मजबूत हो सके.

शादी की बात टालता रहा मयूर

नंदाबेन के मुताबिक, दक्षाबेन कई बार मयूर से शादी करने की बात कह चुकी थी. लेकिन मयूर किसी न किसी बहाने इस बात को टाल देता था. इस दौरान दक्षाबेन और मयूर के बीच विवाद भी बढ़ने लगे. आरोप है कि मयूर की मां मंजू, पिता प्रवीण और भाई विशाल भी दक्षाबेन के साथ झगड़ा करते थे. परिवार के सदस्यों के साथ लगातार होने वाले विवादों से दक्षाबेन परेशान रहने लगी थी. उसने अपनी मां को भी कई बार घर में होने वाले झगड़ों के बारे में बताया था.

मार्च 2025 में एक दिन सुबह करीब 5:30 बजे दक्षाबेन अचानक अपने बेटे आनंद को लेकर मां के घर पहुंच गई. उसने बताया कि मयूर, उसकी मां मंजू, पिता प्रवीण और भाई विशाल के साथ उसका झगड़ा हुआ है. आरोप है कि चारों ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे घर से निकाल दिया. इसके कुछ दिन बाद मयूर के माता-पिता दक्षाबेन को मनाने के लिए नंदाबेन के घर पहुंचे. उन्होंने उसे समझाया और वापस अपने साथ ले गए. इस दौरान नंदाबेन ने एक बार फिर उनसे मयूर और दक्षाबेन की शादी कराने की बात कही.

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सामूहिक विवाह में शादी कराने का दिया था भरोसा

दक्षाबेन की मां के मुताबिक, मयूर के माता-पिता ने उन्हें भरोसा दिया था कि भविष्य में सामूहिक विवाह समारोह में दोनों की शादी करा दी जाएगी. इसी भरोसे के बाद दक्षाबेन अपने सास-ससुर के साथ वापस चली गई. हालांकि, आरोप है कि कुछ ही दिनों बाद घर में फिर से विवाद शुरू हो गए. मयूर, उसके माता-पिता और भाई अलग-अलग बातों को लेकर दक्षाबेन से झगड़ा करते थे. इस दौरान दक्षाबेन ने अपनी मां को फोन करके बताया कि मयूर ने उसके साथ मारपीट की है. उसने अपनी मां से कहा कि उसे वहां से ले जाएं.

बेटी की परेशानी सुनने के बाद नंदाबेन उसे अपने घर ले आईं. कुछ दिन बाद मयूर फिर से दक्षाबेन को लेने उसके मायके पहुंच गया. नंदाबेन का कहना है कि उन्होंने बेटी का घर बसाए रखने और उसका परिवार टूटने से बचाने के लिए उसे समझाया. इसके बाद दक्षाबेन फिर मयूर के साथ रहने चली गई. हालांकि, मां का आरोप है कि इसके बावजूद मयूर और उसके परिवार का व्यवहार नहीं बदला. दक्षाबेन को लगातार ताने दिए जाते थे और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.

'तुम मर जाओ या घर से निकल जाओ', महिला को देते थे ताने

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नंदाबेन के मुताबिक, दक्षाबेन ने उन्हें बताया था कि मयूर, उसकी मां मंजू, पिता प्रवीण और भाई विशाल उसे पसंद नहीं करते थे. आरोप है कि परिवार के लोग उसे कहते थे कि मयूर को तुम पसंद नहीं हो, तुम मर जाओ या घर से निकल जाओ. इस तरह की बातें सुनकर दक्षाबेन काफी परेशान रहती थी. उसने अपनी मां को घर में होने वाली प्रताड़ना के बारे में कई बार बताया था. मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह धैर्य रखे और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करे.

आरोप है कि लगातार होने वाले झगड़ों, तानों और मानसिक प्रताड़ना से दक्षाबेन टूट चुकी थी. 15 नवंबर को उसने अपने घर में दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. दक्षाबेन की मौत के बाद उसका ढाई साल का बेटा आनंद मां के बिना रह गया. फिलहाल बच्चे की कस्टडी उसकी नानी नंदाबेन के पास है.

मयूर के फोन से मां को किया था कॉल

अहमदाबाद के एसीपी आरडी देसाई ने बताया कि 15 नवंबर की सुबह दक्षाबेन ने अपनी मां को मयूर के मोबाइल नंबर से फोन किया था. उसने मां को बताया था कि मयूर, उसकी सास-ससुर और देवर के साथ उसका झगड़ा हुआ है. दक्षाबेन ने आरोप लगाया था कि मयूर ने उससे कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता और उसे मर जाने या घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा. इस पर उसकी मां ने उसे अगले दिन घर आकर बातचीत करने का भरोसा दिया था. लेकिन उसी दिन रात करीब 9 बजे मयूर ने दोबारा नंदाबेन के परिवार को फोन किया.

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एसीपी के मुताबिक, मयूर का फोन दक्षाबेन की बहन खुशबू ने उठाया था. मयूर ने उसे बताया कि दक्षाबेन ने आत्महत्या कर ली है. यह खबर मिलते ही दक्षाबेन की बहन और परिवार की अन्य महिलाएं उसके घर पहुंचीं. वहां उन्होंने देखा कि दक्षाबेन ने दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी थी. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू की गई.

मां की शिकायत पर प्रेमी समेत चार गिरफ्तार

एसीपी आरडी देसाई ने बताया कि दक्षाबेन और मयूर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस दौरान उनके बेटे आनंद का जन्म हुआ था. मयूर अपने माता-पिता और भाई के साथ ही दक्षाबेन और उसके बेटे को लेकर रहता था. पुलिस के मुताबिक, दक्षाबेन लगातार मयूर से शादी करने की मांग कर रही थी, लेकिन वह शादी की बात टालता रहता था. इसी वजह से दोनों के बीच विवाद होते थे. आरोप है कि मयूर के साथ उसकी मां, पिता और भाई भी दक्षाबेन को ताने देते थे.

इस मामले में दक्षाबेन की मां नंदाबेन राठौड़ ने बापूनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मयूर परमार, उसकी मां मंजू, पिता प्रवीण और भाई विशाल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 54 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. वहीं, दक्षाबेन के ढाई साल के बेटे आनंद की देखभाल फिलहाल उसकी नानी कर रही हैं.

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