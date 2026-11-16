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आखिर कैसे बनी गर्लफ्रेंड सिर दर्द दूर करने की दवा? वजह जानकर ठहाके लगाएंगे आप!

रोज कुछ मिनट हंसने और मजेदार जोक्स पढ़ने की आदत आपको तनाव से राहत देने में मदद कर सकती है. इससे मन हल्का रहता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

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वायरल जोक्स
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>मौंटी- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है.
पोपलू- सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करो.
मौंटी- क्यों?
पोपलू- तुमने सुना नहीं है, जहर ही जहर को मारता है...!

 

>लड़की का एक्सीडेंट हो गया.
डॉक्टर- आपके पैर खराब हो गए हैं.
लड़की- क्या ये सही नहीं होंगे?
डॉक्टर- नहीं इनको काटना पड़ेगा.
लड़की- ओह! नो अब मैं क्या करूंगी?
डॉक्टर- धीरज रखिए... ईश्वर सब ठीक करेगा.
लड़की- मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है और उस दुकान पर लिखा था- 'बिका माल वापस नहीं होगा'.

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>डॉक्टर-  तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है.
टीटू- पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू पोंछकर बोला- साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है?

 

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>लड़की- सुबह से चक्कर से आ रहे हैं.
डॉक्टर- तुम्हारी नब्ज तो ठीक चल रही है, एकदम घड़ी की तरह है.
लड़की- अरे नहीं, आपने गलती से नब्ज की जगह मेरी घड़ी पर हाथ रखा हुआ है!

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>एक लड़का बस में खड़ा था. ब्रेक लगा तो एक लड़की पर जा गिरा.
लड़की- बदतमीज, क्या कर रहे हो?
लड़का- ग्रेजुएशन और आप?

 

>टीचर- बच्‍चों, महान व्यक्ति वह होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करे.
गप्‍पू- सर एग्जाम में न आप खुद महानता दिखाते हैं, न हमें आपस में दिखाने देते हैं.
टीचर की बोलती हो गई बंद!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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