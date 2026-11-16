गांव में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा प्रदूषण का असर, हार्ट, किडनी की बीमारियों का खतरा

प्रदूषण का असर केवल शहरी इलाकों में ही नही बल्कि गांव में भी हो रहा है. भारत में हुई रिसर्च की एक नई समीक्षा में यह बात सामने आई है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण आबादी में भी प्रदूषण के कारण कई बीमारियां हो सकती हैं. भारत में हुई 184 स्टडी में से 169 में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्या के बीच संबंध पाया गया. यानी करीब 92% स्टडी में प्रदूषण के साथ सेहत से जुड़े नुकसान की बात सामने आई. इसमें ग्रामीण आबादी में भी वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कम से कम एक बीमारी होने का रिस्क मिला है.

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इस रिसर्च में पता चला कि प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 के बेहद छोटे कण चिंता का बड़ा कारण हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं. इनके संपर्क में आने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है. शरीर में लंबे समय तक सूजन रहने से खून की नसों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है. यह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण शरीर के कई अंगों पर असर कर रहा है. बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा रिस्क है. जिनको पहले से ही हार्ट, लंग्स और किडनी की बीमारियां हैं उनको भी खतरा है.

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डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा सकता है प्रदूषण

रिसर्च में पाया गया है कि प्रदूषण के संपर्क में रहने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है. इस वजह से इंसुलिन के काम करने पर असर पड़ता है. जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो सकती है. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि इसमें हर व्यक्ति में ये रिस्क नहीं मिला है, लेकिन प्रदूषण का असर इंसुलिन के काम पर देखा गया है.

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गांवों में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं

रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी सामने आई कि प्रदूषण का खतरा सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. ग्रामीण आबादी पर हुई 40 स्टडी में से 38 में प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध पाया गया.

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