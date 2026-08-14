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9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट खेलेगा भारत, 15 में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं लंका के ‘जानकार’

भारतीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका के दौरे पर है. टीम इंडिया के स्क्वॉड में इस बार केवल 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है.

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श्रीलंका की पिचों पर टीम इंडिया की नई पीढ़ी का इम्तिहान. (Photo: PTI)
श्रीलंका की पिचों पर टीम इंडिया की नई पीढ़ी का इम्तिहान. (Photo: PTI)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मौचों की सीराज का आगाज होना है. टीम इंडिया 9 साल बाद श्रीलंका के दौरे पर है. इससे पहले 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी.

टीम इंडिया ने 3-0 से 2017 में क्लीन स्वीप किया था. इस बार टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं. 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वॉड में केवल 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट मैच खेले है.

12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार श्रीलंका के दौरे पर गए हैं. कप्तान शुभमन गिल भी इन 12 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं. केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिनके पास श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है. 

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यह भी पढ़ें: ‘झुकेगा नहीं...’ श्रीलंका टेस्ट से पहले रवींद्र जडेजा बने पुष्पा, याद आए अल्लू अर्जुन

जिसमें केएल राहुल के पास श्रीलंका में खेलने का सबसे ज्यादा अनुभव है. राहुल ने श्रीलंका में 5 टेस्ट मैच में 33.50 की औसत से 268 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है.

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रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें बल्ले से जडेजा ने 85 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 13 विकेट झटके हैं. वहीं कुलदीप यादव ने 2017 दौरे पर श्रीलंका में महज 1 टेस्ट मैच खेलकर 5 विकेट लिए हैं.

शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, मानव सुथार, सारांश जैन, आकिब नबी, प्रसिद्ध कृष्णा, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी पहली बार टेस्ट में श्रीलंका से खेलते हुए दिखाई देंगे.

यह भी पढ़ें: गॉल में फिर चलेगा रवींद्र जडेजा का जादू? श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड है बेहद खतरनाक

भारत ने पिछले कई सालों में श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार टीम का चेहरा काफी बदला हुआ है. ऐसे में सवाल यह नहीं कि भारत के पास प्रतिभा कितनी है, बल्कि यह कि नई पीढ़ी श्रीलंका की कठिन परिस्थितियों में कितनी जल्दी खुद को ढाल पाती है. 15 अगस्त से शुरू होने वाली यह टेस्ट सीरीज शुभमन गिल और टीम इंडिया के WTC साइकिल को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही है.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 का पूरा शेड्यूल

  • पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त 2026
  • वेन्यू: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल
  • समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
  • दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त 2026
  • वेन्यू: सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो
  • समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

भारतीय टेस्ट टीम स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान 

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