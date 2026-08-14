Rahu Nakshatra Gochar 2026: राहु का महागोचर! अप्रैल 2027 तक 3 राशियां रहेंगी मालामाल

Rahu Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मायावी व रहस्यमयी ग्रह माने जाने वाले राहु ने 1 अगस्त को मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. राहु इस नक्षत्र में अप्रैल 2027 तक संचरण करेंगे. धनिष्ठा नक्षत्र धन, समृद्धि, संगीत और प्रसिद्धि का प्रतीक माना जाता है.

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मंगल के नक्षत्र में राहु का यह लंबा प्रवास कई राशियों के जीवन में क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से 3 भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी मंगल है, और राहु का मंगल के ही नक्षत्र में गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी साहस और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय उत्तम है. अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बनेंगे. लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध मकर और कुंभ राशि से होता है. मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर तरक्की के नए द्वार खोलेगा. समाज और दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा. पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. प्रॉपर्टी, मकान या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. निवेश से बड़ा फायदा होगा.

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कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2027 तक का समय वित्तीय मामलों में बड़ा उछाल लाएगा. आय के एक से अधिक स्रोत (Multiple Income Sources) बनेंगे. विदेश से जुड़े व्यापार या विदेशी कंपनियों में काम करने वालों को भारी मुनाफा होगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

शुभ प्रभाव बढ़ाने के उपाय

- शनिवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को सरसों के तेल या काले तिल का दान करें.

- राहु के शुभ परिणामों को दोगुना करने के लिए भगवान काल भैरव या शिव जी की आराधना करें.

- ऊं रां राहवे नमः का नियमित रूप से जाप करना लाभप्रद रहेगा.

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