देशभक्ति Vs नॉस्टेल्जिया: सनी की 'बंटवारा 1947' या इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', कौन मारेगा बाजी?

ढाई किलो का हाथ बाजी मारेगा या आवारापन का खुमार छाएगा... जी हां, इस शुक्रवार सिने लवर्स के लिए पर्दे पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं. सनी देओल की बंटवारा 1947 की इमरान हाशमी की आवारापन 2 से टक्कर देखने लायक है. क्योंकि ये बस दो फिल्मों का क्लैश नहीं, बल्कि दो अलग तरह की ऑडियंस और इमोशंस का भी टकराव है. इमरान और सनी की फिल्मों का जनता के बीच जबरदस्त क्रेज है.

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सनी की फिल्म भारत-पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी, मानवता, देशभक्ति को दिखाती है. वहीं आवारापन 2, इसी टाइटल से आई आवारापन की कल्ट यादों, म्यूजिक और इमोशन को फिर से पर्दे पर जिंदा करती है. सिल्वर स्क्रीन पर एक तरफ सनी की दहाड़ है तो दूसरी तरफ इमरान की दिल्लगी...

देखते हैं इस 14 अगस्त कौन किस पर भारी पड़ता है. देशभक्ति बनाम नॉस्टेल्जिया के बीच कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा.

सनी का देशभक्ति एंगल

गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता ने सनी देओल के करियर को रिवाइव किया है. इसके बाद आई उनकी बॉर्डर 2 ने भी उनकी देशभक्ति वाली इमेज को भुनाया. उनकी इसी पैट्रियोटिक इमेज और मास अपील का बंटवारा 1947 को फायदा मिलेगा. आमिर का प्रोडक्शन, राज कुमार संतोषी का डायरेक्शन और सनी की देशभक्ति फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है. सनी देओल की स्टार पावर इस फिल्म की नैय्या पार लगाएगी. अच्छी बात ये भी है कि बंटवारा 1947 की कहानी स्वतंत्रता दिवस के थीम के साथ सटीक बैठती है. हालांकि बंटवारा 1947 को मिला A सर्टिफिकेट इसकी ऑडियंस को लिमिटेड कर सकता है.

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आवारापन का नॉस्टेल्जिया आएगा काम?

2007 में आई आवारापन क्लट क्लासिक बनी. अब 19 साल बाद शिवम पंडित का किरदार फैंस को नॉस्टेल्जिया देने का काम कर रहा है. इसके गाने और हो या शिवम पंडित का किरदार, वो आज भी दर्शकों को याद में जिंदा है. यही नॉस्टेल्जिया आवारापन 2 के हिट होने का सबसे बड़ा फैक्टर है. इमरान की फिल्म यंग जेनरेशन और पुराने आवारापन फैंस की भीड़ को सिनेमाघरों में खींचकर लाएगी. आवारापन 2 का पूरा दांव नॉस्टेल्जिया, म्यूजिक और इमरान हाशमी पर है.

एडवांस बुकिंग में कौन आगे?

दोनों फिल्मों को लेकर सामने आए एडवांस बुकिंग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. क्योंकि इस जंग में आवारापन 2 ने बंटवारा 1947 को पीछे छोड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आवारापन 2 ने एडवांस टिकट बिक्री में सनी की फिल्म को पछाड़ा है. इमरान की मूवी बड़े मार्जिन से लीड कर रही है. हालांकि, एडवांस बुकिंग को बॉक्स ऑफिस रिजल्ट मानना गलत होगा. पहले दिन की कमाई, रिव्यूज और वीकेंड का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तय करेगा.

इस वक्त मुकाबले में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का पलड़ा भारी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का असली विजेता कौन बनेगा, इसका फैसला 15 अगस्त के बाद ही होगा. देखना होगा सनी की मानवता जीतती है या इमरान का आवारापन...



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