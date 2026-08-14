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How To Make Spongy Rasgulla: कुकर में बनाएं हलवाई जैसे स्पंजी रसगुल्ले! रक्षाबंधन पर बाजार की मिठाई लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत; बेहद आसान है तरीका

How To Make Spongy Rasgulla: इस रक्षाबंधन पर आपको बाजार से हजारों रुपये खर्च करके मिठाइयां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप घर पर बाजार जैसे सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले बना सकते हैं. इस स्टोरी में हम आपको प्रेशर कुकर में सिर्फ 2 सीटी लगाकर हलवाई स्टाइल बंगाली रसगुल्ला बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं.

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रसगुल्ले बनाने के लिए छेना सबसे जरूरी होता है. (Photo: ITG)
रसगुल्ले बनाने के लिए छेना सबसे जरूरी होता है. (Photo: ITG)

How To Make Spongy Rasgulla: बंगाली मिठाइयां पूरे भारत में मशहूर हैं. मिष्टी दोई से लेकर संदेश तक सभी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर हंसी और खुशी आ जाती है. इन्हीं में से एक रसगुल्ला भी है, जो शायद ही कोई ना खाता हो. रसगुल्ले का नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है. सफेद, मुलायम और चाशनी से भरे रसगुल्ले आखिर किसे पसंद नहीं होते. लेकिन जब इन्हें घर पर बनाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं. डर रहता है कि कहीं रसगुल्ले सख्त न हो जाएं, टूट न जाएं या फिर बाजार जैसे स्पंजी न बनें.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको रसगुल्ले बनाने का एक खास तरीका बताने वाले हैं, जिसके लिए न तो कोई खास मशीन चाहिए और न ही घंटों गैस के सामने खड़े रहने की जरूरत है. रसगुल्ले बनाने की इस ट्रिक में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है. इससे घर पर ही नरम और रस से भरे रसगुल्ले तैयार किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान तरीका, जिसकी मदद से आप रक्षाबंधन पर झटपट सिर्फ 2 सिटी में रसगुल्ले बना पाएंगे.

रसगुल्ले बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
घर पर आसानी से रसगुल्ले बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी.

  • 1 लीटर दूध
  • 1 छोटा चम्मच मैदा
  • 1 कप चीनी
  • 3 कप पानी
  • आधे नींबू का रस
  • थोड़ा पानी, नींबू का रस मिलाने के लिए

बनाने का तरीका:

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1. सफेद-सफेद रसीले रसगुल्ले की असली जान उसका छेना होता है. अगर छेना सही बना तो रसगुल्ले भी मुलायम और स्पंजी बनने के चांस बढ़ जाते हैं.

2. सबसे पहले दूध को कड़ाही में डालकर गर्म करें. जब दूध में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो गैस धीमी कर दें. अब आधे नींबू के रस को थोड़े पानी में मिलाकर धीरे-धीरे दूध में डालें. कुछ देर में दूध फट जाएगा और छेना अलग नजर आने लगेगा.

3. अब इसे मलमल के कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें. छेने से निकला थोड़ा सा पानी अलग रख लें, क्योंकि इसे बाद में चाशनी में इस्तेमाल करना है.

4. छेना छानने के बाद उसे 2-3 बार साफ पानी से धो लें. इससे नींबू का खट्टापन निकल जाएगा और रसगुल्ले का स्वाद भी खराब नहीं होगा.

5. अब कपड़े को अच्छी तरह दबाकर छेने से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. लेकिन इसे इतना भी न निचोड़ें कि छेना पूरी तरह सूख जाए.

6. अब छेने को एक बड़ी प्लेट में निकालें और हथेली से करीब 5 मिनट तक अच्छी तरह मसलें. इसे तब तक मसलना है जब तक छेना चिकना और एकसार न हो जाए.

7. अब इसमें एक छोटा चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद छेने की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर गोल कर लें. लोइयां बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि उनपर कोई दरार नहीं होनी चाहिए. अगर बॉल में क्रैक रह गया तो पकते समय रसगुल्ला टूट सकता है.

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8. अब एक प्रेशर कुकर लें और उसमें 1 कप चीनी और 3 कप पानी डालें. साथ में छेने का बचाकर रखा हुआ थोड़ा पानी भी मिला दें.

9. जब चाशनी में उबाल आने लगे तो एक-एक करके रसगुल्ले की बॉल्स इसमें डालें. इस समय कुकर को लॉक नहीं करना है. बस ढक्कन ऊपर से रखकर करीब 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं.

10. इसके बाद कुकर का ढक्कन सही तरीके से बंद करें और तेज आंच पर सिर्फ 2 सीटी आने दें. दो सीटी के बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद ही ढक्कन खोलें.

11. कुकर खोलने पर आपको रसगुल्ले किसी हलवाई की दुकान पर मिलने वाले रसगुल्लों जैसे बड़े और फूले हुए नजर आएंगे. चाशनी में अच्छी तरह पकने की वजह से ये नरम और स्पंजी हो जाते हैं.

12. इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में रख दें. ठंडे होने के बाद चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों का स्वाद और भी बढ़िया लगेगा.

रसगुल्ले बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • छेना बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए.
  • नींबू डालने के बाद छेने को अच्छी तरह पानी से धोएं.
  • छेने को तब तक मसलें जब तक वह बिल्कुल चिकना न हो जाए.
  • रसगुल्ले की बॉल्स बनाते समय उनमें दरार न रहने दें.
  • चाशनी में बॉल्स डालने से पहले उसमें अच्छी तरह उबाल आना चाहिए.
  • कुकर में रसगुल्ले पकाते समय पहले ढक्कन सिर्फ ऊपर से रखें, उसके बाद ही कुकर लॉक करके सीटी लगाएं.
  • प्रेशर को जबरदस्ती निकालने के बजाय अपने आप निकलने दें.
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