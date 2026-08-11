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‘झुकेगा नहीं...’ श्रीलंका टेस्ट से पहले रवींद्र जडेजा बने पुष्पा, याद आए अल्लू अर्जुन

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट से पहले रवींद्र जडेजा का ‘पुष्पा’ अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. अभ्यास सत्र के बाद उन्होंने अल्लू अर्जुन का मशहूर ‘झुकेगा नहीं साला’ पोज दोहराया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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श्रीलंका टेस्ट से पहले रवींद्र जडेजा का पुष्पा अवतार (Photo: Screengrab/X)
श्रीलंका टेस्ट से पहले रवींद्र जडेजा का पुष्पा अवतार (Photo: Screengrab/X)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा एक बार फिर अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं.

कोलंबो में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के बाद जडेजा ने फिल्म पुष्पा के मशहूर ‘झुकेगा नहीं साला’ पोज को दोहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अभ्यास सत्र समाप्त होने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, तभी जडेजा ने कैमरे की ओर देखते हुए अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक ‘पुष्पा’ स्टाइल में हाथ का इशारा किया. वहां मौजूद लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

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जडेजा पहले भी कई बार विकेट लेने के बाद पुष्पा स्टाइल सेलिब्रेशन करते नजर आ चुके हैं. उनकी तलवारबाजी वाली सेलिब्रेशन जितनी मशहूर है, उतनी ही लोकप्रिय उनका यह ‘पुष्पा’ अंदाज भी हो चुका है.

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श्रीलंका दौरे के वॉर्म-अप मैच में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों पारियों में कुल 4 विकेट लिए. पहली पारी में उन्होंने 2/64 और दूसरी पारी में 2/33 के आंकड़े दर्ज किए, जिससे उनकी लय और फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं बल्लेबाजी में जडेजा ने पहली पारी में 63 और दूसरी पारी में 22 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें: IND vs SL: गॉल में आखिरी बार टेस्ट में कैसा रहा था भारत का प्रदर्शन, क्या फिर दोहराया जाएगा इतिहास?

गॉल की स्पिन-अनुकूल पिच पर भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. उससे पहले जडेजा का यह वायरल वीडियो फैन्स के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘सर जडेजा का पुष्पा मोमेंट’ बता रहे हैं.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त 2026
वेन्यू: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल
समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त 2026
वेन्यू: सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो
समय: सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

अपडेटेड भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान. 

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