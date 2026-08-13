Aaj ka Rashifal 13 अगस्त 2026: कर्क राशि वालों को कार्यों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष
अधूरे पड़े काम को पूरा करने का दिन है. करियर से जुड़े फैसले कर सकते हैं. धन की प्राप्ति के लिए मेहनत बढ़ाना होगा. आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.
जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें
वृष
किसी काम में आज व्यस्त रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े अधूरे काम पूरे होंगे.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं
मिथुन
मानसिक तनाव दूर होगा. कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगी. अचानक यात्रा का योग बनेगा. हमेशा पैसे के बारे में ना सोचें. व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.
जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग- हरा
उपाय-मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें
कर्क
विदेश से जुड़े काम बनेंगे. कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- पीला
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें
सिंह
मन की टेंशन दूर होगी. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी की सलाह से काम करें. कंपटीशन में सफलता मिलेगी. मन में संतोष का भाव बढ़ेगा. व्यापार में लाभ का योग है.
जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें
कन्या
हर काम सावधानी से करें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. किसी को पैसा उधार ना दें. किसी बात को लेकर उलझन रहेगी. उन्नति के रास्ते में बाधाएं आएंगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- औरेंज
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें
तुला
धन लाभ का योग है. घर परिवार में सुख बढ़ेगा. परिवार की उन्नति के लिए काम करने का समय है. स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में फायदा होगा.
जरूरी टिप- योजना बना कर काम करें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय-किसी गरीब को आटा दान करें
वृश्चिक
मन को भटकने से रोकें. काम पर ध्यान देने का समय है. किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं. करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय-किसी मंदिर में मिसरी दान करें
धनु
पूरे उत्साह से काम करेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. आलस्य की वजह से कहीं पहुंचने में देरी ना करें. व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- बादामी
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें
मकर
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. मन की चिंता दूर होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. यात्रा से लाभ होगा. हर काम धैर्य से करने का दिन है. व्यापार में लाभ होगा.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें
कुंभ
आपका सम्मान और बढ़ेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा. किसी पर क्रोध ना करें. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.
जरूरी टिप- आलस्य ना करें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय-चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाएं
मीन
खर्चों को संभालने का समय है. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ा दें. मन में नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें. अपने काम को और बढ़ाना होगा. हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.
जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय-किसी गरीब को फल दान करें
आज का उपाय
यदि मान-सम्मान नहीं मिल रहा है तो गुरुवार का व्रत रखें. पीले रंग के वस्त्र धारण करें. भगवान विष्णु की पूजा करें. नारियल, पान, सुपारी, पीले फूल, पीले फल अर्पित करें. ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें.