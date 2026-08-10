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गॉल में फिर चलेगा रवींद्र जडेजा का जादू? श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड है बेहद खतरनाक

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले रवींद्र जडेजा का रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए बड़ी उम्मीद है. जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए कई मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं.

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श्रीलंका के खिलाफ दमदार है रवींद्र जडेजा का रकॉर्ड (Photo:Getty)
श्रीलंका के खिलाफ दमदार है रवींद्र जडेजा का रकॉर्ड (Photo:Getty)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा एक बार फिर चर्चा में हैं. श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि यह सीरीज उनके लिए एक और बड़े प्रदर्शन का मंच बन सकती है. श्रीलंका के खिलाफ जडेजा ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में लगातार दमदार प्रदर्शन किया है.

टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ जडेजा के आंकड़े

जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 9 पारियों में 326 रन बनाए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत 65.20 का रहा है. उनके नाम एक शतक और एक अर्धशतक दर्ज है, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 175 नाबाद है.

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गेंदबाजी में भी जडेजा ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है. उन्होंने 33 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 23.72 का रहा है. इस दौरान उन्होंने दो बार पांच विकेट हॉल लिया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/41 रहा है.

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2022 में किया था ऐतिहासिक प्रदर्शन

मार्च 2022 में मोहाली टेस्ट में जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया था, जिसे भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शनों में गिना जाता है.

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उन्होंने 175 नाबाद रन बनाए और इसके बाद गेंदबाजी में 5/41 और 4/46 के आंकड़े दर्ज करते हुए मैच में कुल 9 विकेट झटके थे. भारत ने वह मुकाबला पारी और 222 रन से जीता था.

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400 टेस्ट विकेट के करीब जडेजा

रवींद्र जडेजा इस समय 400 टेस्ट विकेट के बड़े मुकाम के करीब हैं. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 348 विकेट दर्ज हैं और इस सीरीज में वह इस उपलब्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं.

अगर वह यह रिकॉर्ड हासिल करते हैं तो 400 टेस्ट विकेट लेने वाले चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों की सूची में शामिल हो जाएंगे. गॉल और श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों को देखते हुए भारतीय टीम को जडेजा से एक बार फिर मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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