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'मैं बेगुनाह हूं', करण जौहर के सामने रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, सुशांत केस में मिली क्लीनचिट का किया जिक्र

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सालों तक चली जांच-पड़ताल और लोगों की नजर में रहने के बारे में रिया चक्रवर्ती ने खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि 'द ट्रेटर्स 2' में शामिल होने के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी.

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रिया का छलका दर्द (Photo: Instagram/@rhea_chakraborty)
रिया का छलका दर्द (Photo: Instagram/@rhea_chakraborty)

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आखिरकार बरी होने के बारे में बात की है. 2020 में एक्टर की मौत के बाद उन्हें कड़ी जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा था. अब 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में नजर आ रहीं रिया ने होस्ट करण जौहर को बताया कि वह गेम में 'ट्रेटर' (धोखेबाज) के बजाय 'इनोसेंट' (बेगुनाह) के तौर पर क्यों शामिल होना चाहेंगी?

सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सुशांत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और रिया को आरोपों से बरी कर दिया.

रिया चक्रवर्ती ने क्या कुछ बताया?
'द ट्रेटर्स' के दौरान करण ने रिया से पूछा कि क्या वह गेम में 'इनोसेंट' रहना पसंद करेंगी या 'ट्रेटर'? रिया का जवाब साफ था. उन्होंने कहा, 'मैं इनोसेंट रहना चाहती हूं. मुझे इसी साल क्लीन चिट मिली है, इसी साल लोगों को पता चला है कि मैं बेगुनाह हूं. मैं काफी समय तक शक के घेरे में रही हूं, इसलिए अब मुझे यह पसंद नहीं है. मैंने काफी साल ऐसा किया है.'

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एक्ट्रेस का ये जवाब 2020 में सुशांत की मौत के बाद उन्हें झेलनी पड़ी सालों की जांच-पड़ताल की ओर इशारा करता है. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था. अपने पूर्व बॉयफ्रेंड की मौत के बाद रिया को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा. जांच-पड़ताल के अलावा, एक्ट्रेस को सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा और उन्हें जेल में भी समय बिताना पड़ा. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया और उनके भाई शोविक, दोनों को गिरफ्तार किया था.

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बाद में सुशांत की मौत के मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट से रिया को राहत मिली क्योंकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. रिया पहले भी इस बात पर बात कर चुकी हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ा. पहले के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उन्हें पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का सामना करना पड़ा.

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 किस बारे में है?
रिया अभी 'द ट्रेटर्स' (The Traitors) के दूसरे सीजन में हिस्सा ले रही हैं. यह एक रियलिटी शो है जो शक, रणनीति और धोखे पर आधारित है. इसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है: 'इनोसेंट्स' (बेगुनाह) और 'ट्रेटर्स' (धोखेबाज). इनोसेंट्स को मिलकर छिपे हुए ट्रेटर्स की पहचान करनी होती है और उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर करना होता है, इससे पहले कि वे खुद बाहर हो जाएं. वहीं, ट्रेटर्स चुपके से दूसरे कंटेस्टेंट्स के खिलाफ काम करते हैं और यह पक्का करते हैं कि किसी को उनकी पहचान का पता न चले.

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में आदित्य कुलश्रेष्ठ (जिन्हें 'कुल्लू' के नाम से जाना जाता है), अभिषेक मल्हान, अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूज़ा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश और रणवीर बरार शामिल हैं.

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