अब्राहम लिंकन से समुद्र में कूदकर सुसाइड कर रहे अमेरिकी सैनिक? CENTCOM ने बताया क्या है सच

अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं. रिपोर्ट्स में जहाज पर सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने और कुछ नाविकों के समुद्र में कूदने की कोशिश करने की बात कही गई. इस बीच 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा भी सामने आया. हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने इन दावों को गलत बताया है. सेंटकॉम के मुताबिक, अब्राहम लिंकन पर किसी भी सर्विस मेंबर की मौत नहीं हुई है.
सेंटकॉम ने कहा कि 3 अगस्त को एक नाविक समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसे जल्द ही सुरक्षित तरीके से वापस निकाल लिया गया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, नाविक को बेहतर इलाज दिया गया. उसे आगे की देखभाल के लिए जहाज से बाहर भेजा गया. यानी एक व्यक्ति के समुद्र में गिरने की घटना हुई, लेकिन इसे जहाज पर 7 मौतों से जोड़ना गलत है.
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260 दिनों से ज्यादा समुद्र में तैनात है अब्राहम लिंकन
विवाद की बड़ी वजह एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबी तैनाती भी है. यूएसएस अब्राहम लिंकन नवंबर 2025 से लगातार तैनात है. 260 दिनों से ज्यादा समय समुद्र में बिता चुका है. जहाज पर करीब 5,000 नौसैनिक और मरीन हैं. परिवारों और कुछ सांसदों ने लंबे समय तक समुद्र में रहने, सामान की कमी, खराब सुविधाओं और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है.
कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कई नाविकों के समुद्र में कूदने की कोशिश करने का दावा किया गया है. हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी की बात से इनकार किया है. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी अब्राहम लिंकन पर खराब हालात से जुड़ी रिपोर्ट्स को गलत तरीके से पेश किया गया बताया है.
परिवारों और सांसदों की चिंता, जल्द बदला जाएगा जहाज
लंबी तैनाती को लेकर अमेरिकी नौसेना पर सवाल भी उठ रहे हैं. कई परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की मानसिक स्थिति और जहाज पर सुविधाओं को लेकर चिंता जताई है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को अब्राहम लिंकन की जगह भेजा जा रहा है, ताकि लंबे समय से तैनात क्रू को राहत मिल सके.
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यानी अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब्राहम लिंकन पर 7 सैनिकों की मौत का दावा गलत है. एक नाविक के समुद्र में गिरने की घटना जरूर हुई, लेकिन उसे बचा लिया गया था. इसके बावजूद लंबे समय से जारी तैनाती और सैनिकों की मानसिक सेहत को लेकर उठ रहे सवालों ने अमेरिकी नौसेना के सामने नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है.