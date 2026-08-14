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Hi मैं... स्कैमर्स के इरादों को अब सूंघ लेगा WhatsApp, अनोखा है ये फीचर

WhatsApp ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, जिसका काम स्कैमर्स के मैसेज का पता लगाना है और यूजर्स को उस चैट पर वॉर्निंग दिखाना है. यह फीचर ऑन-डिवाइस काम करेगा. इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन करना है. हाल ही में बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं, जहां विक्टिम के पास पहले वॉट्सऐप पर एक मैसेज आता है. आइए वॉट्सऐप के न्यू फीचर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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WhatsApp के बीटा वर्जन में स्कैमर्स अलर्ट फीचर आया है . (Photo: Unsplash)
WhatsApp के बीटा वर्जन में स्कैमर्स अलर्ट फीचर आया है . (Photo: Unsplash)

WhatsApp की पैरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि वह एक न्यू टूल लेकर आ रहा है, जिसका काम यूजर्स को साइबर स्कैमर्स से बचाना है. इसके लिए अलर्ट सिस्टम को शामिल किया गया है. 

वॉट्सऐप का स्कैम अलर्ट फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है, सभी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसको स्टेबल वर्जन में जारी किया जाएगा. बीटा वर्जन की टेस्टिंग से पता चलता है कि यह ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल पर काम करता है और संदिग्ध मैसेज पर रेड प्लैग दिखाएगा. 

ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग के फायदे की बात करें तो इससे सभी मैसेज प्राइवेट रहेंगे. यह सर्विस ऑन डिवाइस काम करेगी और मैसेज की जानकारी वॉट्सऐप के सर्वर, मेटा या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचेगी. 

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वॉट्सऐप का सहारा ले रहे हैं स्कैमर्स 

लंबे समय से साइबर स्कैमर्स एक्टिव हैं और अधिकतर केसों में स्कैमर्स वॉट्सऐप का सहारा लेकर विक्टिम से संपर्क करते हैं. ऐसे में वॉट्सऐप का यह लेटेस्ट फीचर्स काफी काम का साबित होगा. 

वॉट्सऐप में मैनुअली ऑन करना होगा 

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वॉट्सऐप में आने वाला स्कैम अलर्ट टूल को मैनुअली ऑन करना होगा. इसके लिए वॉट्सऐप की सेटिंग्स मेन्यू में जाना होगा. फिर वहां पर AI टूल ऑटोमेटिक डाउनलोड  करना पड़ेगा. हालांकि यूजर्स जब चाहें, उसको ऑफ भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: WhatsApp ने भारत में शुरू किया उम्र पूछना, क्या बतानी पड़ेगी असली डेट ऑफ बर्थ?

स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में काम करेगा

स्कैम अलर्ट स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में काम करेगा. अनजान नंबर से आने वाले मैसेज को चेक करेगा. अगर सेंडर्स के मैसेज का पैटर्न स्कैम्स से मिलता जुलता नजर आता है, या फिर वह पर्सनल इंफोर्मेशन मांगता है और अर्जेंट काम करने का हलावा देता है तो यह फीचर एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद यूजर्स को डिस्प्ले पर एक वॉर्निंग बैनर नजर आएगा. 

वॉर्निंग बैनर नजर आने के बाद यूजर्स उस चैट को ब्लॉक कर सकता है या फिर रिपोर्ट कर सकता है. साथ ही यूजर्स चाहें तो वॉर्निंग बैनर को भी रिमूव कर सकते हैं.  

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