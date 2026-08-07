Sri Lanka XI vs India: विकेट मिले, फिर भी खुल गई टीम इंडिया की पोल! वार्मअप मैच में श्रीलंका ने उधेड़ी गेंदबाजी

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे 3 दिवसीय वॉर्म-अप मैच का पहला दिन खत्म हुआ. कोलंबो में खेले जा रहे पहले दिन श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली.
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 ओवर में 8 विकेट खोकर 363 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े. निशान मदुष्का ने 66 और रविंदु रसंथा ने 71 रन बनाए.
श्रीलंका के कप्तान सोनल दिनुशा ने भी अर्धशतक जड़ा और 52 रन बनाकर आउट हो गए. शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और मेजबान टीम ने मजबूत शुरुआत की. टीम इंडिया को पहले विकेट के लिए 110 रनों का इंतजार करना पड़ा.
It's Stumps on Day 1 of the warm-up game!
Ravindra Jadeja. Kuldeep Yadav, Manav Suthar & Gurnoor Brar share the spoils with the ball for #TeamIndia 🙌 🙌
SLC XI end the opening Day at 363/8.
See you tomorrow for Day 2⃣ action!
Scorecard ▶️ https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/Fhkiq1pWAY— BCCI (@BCCI) August 7, 2026
हालांकि दूसरे और तीसरे सेशन में भारत ने वापसी की. रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, गुरनूर बरार और कुलदीप यादव ने अहम विकेट लेकर श्रीलंका इलेवन की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम लगाई.
तीनों ही गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके. तेज गेंदबाजों में सिर्फ गुरनूर बरार को एक विकेट मिला. वहीं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और सारांश जैन को एक भी सफलता नहीं मिली.
2⃣nd success with the ball for Kuldeep Yadav ✅— BCCI (@BCCI) August 7, 2026
Anjala Bandara is out LBW!
Updates ▶️ https://t.co/g7rdlUUjY2 #TeamIndia pic.twitter.com/5F72EulyJX
इसके बावजूद श्रीलंकाई टीम ने 4.03 की रन रेट से दिन का खेल समाप्त होने तक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया. मुकाबले में रवींद्र जडेजा, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, सारांश जैन, कुलदीप यादव टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों के लिहाज से महंंगे रहे, क्योंकि इन सभी ने 4 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटवाए.
इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल उंगली में लगी चोट के कारण पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे, जबकि केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली.
भारत के लिए यह मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों की फॉर्म परखने का अहम अवसर माना जा रहा है.