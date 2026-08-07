Old Toothbrush Cleaning Tricks: पुराने-टूटे टूथब्रश से नए जैसा चमक उठेगा किचन का गंदा सिंक, अपनाएं ये आसान ट्रिक, रीयूज देख सब करेंगे तारीफ!

Old Toothbrush Cleaning Tricks: दुनियाभर में लोग सुबह सबसे पहले टूथब्रश से अपने दांत साफ करते हैं और जैसे ही उनका टूथब्रश पुराना होता है. वो उसे बाहर फेंक देते हैं. मगर क्या आप जानते हैं आपका पुराना टूथब्रश आपके कितने काम आसान कर सकता है, यह आपके घर की सफाई में बेहद काम आ सकता है.

और पढ़ें

पुराना टूथब्रश का आप खासतौर पर किचन के सिंक को साफ करने में रीयूज कर सकते हैं. यह किसी छोटे क्लीनिंग टूल से कम नहीं है, इसकी पतली गर्दन और मुलायम ब्रिसल्स उन जगहों तक पहुंच जाते हैं, जहां हाथ या बड़ा ब्रश आसानी से नहीं पहुंच पाता. इसलिए अगली बार इसे कचरा समझने से पहले एक बार जरूर सोचें.

आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि आप कैसे अपने किचन सिंक की बारीक से बारीक जगह को इससे आसानी से साफ सकते हैं.

क्यों गंदे सिंक के लिए सबसे बढ़िया है पुराना टूथब्रश?

किचन सिंक में रोजाना बर्तन धोने की वजह से तेल, मसाले, साबुन के दाग और गंदगी जमा होने लगती है. सिंक के किनारों, नल के बेस, ड्रेन के आसपास और कोनों में जमी मैल को साफ करना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में पुराना टूथब्रश इन छोटी-छोटी जगहों की डीप क्लीनिंग में मदद करता है.

Advertisement

इस तरीके से करें इस्तेमाल

सबसे पहले सिंक को हल्का गीला कर लें. अब एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशवॉश या सफेद सिरका मिलाकर पेस्ट बना लें. इस मिक्सर को सिंक के गंदे हिस्सों पर लगा दें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

इसके बाद पुराने टूथब्रश के बालों को आगे से थोड़ा काट लें और फिर इस तरह के ब्रश से सिंक के किनारों, नल के नीचे, ड्रेन के आसपास और कोनों को हल्के हाथों से रगड़ें. टूथब्रश के छोटे ब्रिसल्स जमी हुई गंदगी और चिकनाई को आसानी से निकाल देते हैं.

ब्रश से रगड़ने के बाद आखिर में साफ पानी से सिंक धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें. आपका सिंक पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएगा.

सिर्फ सिंक ही नहीं, इन जगहों पर भी आएगा काम

एक पुराना टूथब्रश घर के कई दूसरे काम भी आसान बना सकता है.

गैस स्टोव के बर्नर और कोनों की सफाई टाइल्स और ग्राउट की सफाई नल और शॉवर के आसपास जमी गंदगी हटाना खिड़की की स्लाइडिंग रेल साफ करना मिक्सर जार के ब्लेड के आसपास जमी मैल निकालना जूतों के सोल और सिलाई की सफाई

महिला ब्रश से सिंक की सफाई करते हुए.(PHOTO:AI)

इन बातों का रखें ध्यान

Advertisement

जिस टूथब्रश का इस्तेमाल सफाई के लिए कर रहे हैं, उसे दोबारा दांत साफ करने के लिए कभी इस्तेमाल न करें.

सफाई के बाद ब्रश को अच्छी तरह धोकर सूखा लें.

अलग-अलग कामों के लिए अलग पुराने टूथब्रश रखें ताकि सफाई अधिक स्वच्छ तरीके से हो सके.

पुराने टूथब्रश को बेकार समझकर फेंकने की बजाय उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह घर की सफाई का बेहतरीन और मुफ्त का टूल बन सकता है. खासकर किचन सिंक की बारीक सफाई के लिए यह बेहद असरदार है. अगली बार जब आपका टूथब्रश पुराना हो जाए, तो उसे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय सफाई के काम में जरूर इस्तेमाल करें.

---- समाप्त ----