Parliament Monsoon Session Live: हंगामे की भेंट चढ़ा सदन! विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा- राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई नहीं थम रही. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है. इस बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.

20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका. इससे संसद के महत्वपूर्ण कामकाज पर लगातार असर पड़ रहा है.

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