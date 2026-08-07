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Parliament Monsoon Session Live: हंगामे की भेंट चढ़ा सदन! विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा- राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 07 अगस्त 2026, 1:48 PM IST

Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है. लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया.

Today is the 15th day of Monsoon Session of Parliament. Today is the 15th day of Monsoon Session of Parliament.

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई नहीं थम रही. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है. इस बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. 

लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.

20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका. इससे संसद के महत्वपूर्ण कामकाज पर लगातार असर पड़ रहा है.

संसद की कार्यवाही के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे Live Blog से

1:48 PM (5 घंटे पहले)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और ओम बिड़ला की मुलाकात

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद के मॉ़नसूत्र सत्र में लगातार गतिरोध के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री की मुलाकात पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से हुई, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और अमित शाह की मुलाकात हुई. सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात संसद के गतिरोध और आगे पेश होने वाले विधेयकों से संबंधित हैं. बता दें कि सरकार FCRA बिल और परिसीमन बिल को लोकसभा में पेश करने वाली है.

1:43 PM (5 घंटे पहले)

संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले किरेन रिजिजू

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद की कार्यवाही रुकने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और किरेन रिजीजू की मुलाकात हुई है.

12:30 PM (7 घंटे पहले)

लोकसभा में नारेबाजी के बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए ठप

Posted by :- Anurag

लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले बिना चर्चा लोकसभा से MSME संशोधन विधेयक पास हो गया है.

12:27 PM (7 घंटे पहले)

विपक्ष के हंगामे पर भड़के ओम बिरला

Posted by :- Anurag

लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है. जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया. उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह है और इसी मौके पर सदन ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी. बिरला ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन सच्चाई और अहिंसा का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है और हंगामा कर रहे सांसदों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए.

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11:20 AM (8 घंटे पहले)

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

Posted by :- Aman

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:03 AM (8 घंटे पहले)

विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

Posted by :- Aman

विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.

10:58 AM (8 घंटे पहले)

विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन किया

Posted by :- Aman

 

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