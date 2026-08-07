Parliament Monsoon Session Live: हंगामे की भेंट चढ़ा सदन! विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा- राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई नहीं थम रही. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है. इस बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.
20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका. इससे संसद के महत्वपूर्ण कामकाज पर लगातार असर पड़ रहा है.
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संसद के मॉ़नसूत्र सत्र में लगातार गतिरोध के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री की मुलाकात पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से हुई, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और अमित शाह की मुलाकात हुई. सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात संसद के गतिरोध और आगे पेश होने वाले विधेयकों से संबंधित हैं. बता दें कि सरकार FCRA बिल और परिसीमन बिल को लोकसभा में पेश करने वाली है.
संसद की कार्यवाही रुकने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और किरेन रिजीजू की मुलाकात हुई है.
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले बिना चर्चा लोकसभा से MSME संशोधन विधेयक पास हो गया है.
लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है. जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया. उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह है और इसी मौके पर सदन ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी. बिरला ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन सच्चाई और अहिंसा का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है और हंगामा कर रहे सांसदों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए.
हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.