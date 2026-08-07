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बिलबोर्ड के अंदर रहता है ये शख्स! जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स जमीन से 30 फुट ऊपर बिलबोर्ड में बने घर में बैठा दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि वह कंटिन्यू वहीं पर रह रहा है. चलिए जानते हैं आखिर ये माजरा क्या है.

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बिलबोर्ड में घर बनाकर रह रहा ये शख्स कौन है (Photo - Instagram/@entertainmentweekly)
बिलबोर्ड में घर बनाकर रह रहा ये शख्स कौन है (Photo - Instagram/@entertainmentweekly)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स सड़क के किनारे लगे विशाल बिलबोर्ड के अंदर आराम से रहता हुआ दिखाई देता है. कोई उसे हाथ हिलाकर हेलो कह रहा है, तो कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर वह वहां पहुंचा कैसे? लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी कुछ और ही है.

दरअसल, यह कोई मजबूरी या रहने अजीब का तरीका नहीं, बल्कि एक खास प्रमोशनल कैंपेन है. एक नई साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म 'द लास्ट हाउस' के प्रचार के लिए  हॉलीवुड के मशहूर सनसेट स्ट्रिप पर एक अनोखा प्रयोग किया है.

30 फीट ऊंचे बिलबोर्ड में बनाया पूरा घर
हॉलीवुड के सनसेट बुलेवार्ड और सेल्मा एवेन्यू के व्यस्त चौराहे पर करीब 30 फीट ऊंचे एक बड़े बिलबोर्ड के अंदर एक छोटा-सा लिविंग रूम तैयार किया गया है. इसमें सोफा, फर्नीचर और घर जैसी दूसरी जरूरी चीजें रखी गई हैं. इसी कमरे में एक परफॉर्मर तीन दिन तक रहने वाला है.

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बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में एक पूरा घर लटका हुआ हो. यही वजह है कि वहां से गुजरने वाले लोग रुककर इसे देखने लगते हैं.

आखिर ऐसा क्यों किया गया?
आने वाली ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो रहस्यमयी तरीके से अपने ही घर के अंदर बंद हो जाता है. बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और धीरे-धीरे खाने-पीने का सामान भी खत्म होने लगता है. ऐसे में परिवार को एकजुट होकर जिंदा रहने की कोशिश करनी पड़ती है.

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इसी कहानी को लोगों तक अलग अंदाज में पहुंचाने के लिए कंपनी ने बिलबोर्ड के अंदर रहने वाला यह लाइव सेटअप तैयार किया है.

लोगों से ऐसे करता है बात
यह परफॉर्मर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक बिलबोर्ड के अंदर रहेगा. इस दौरान वह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करेगा और नीचे से गुजरने वाले लोगों से व्हाइटबोर्ड पर संदेश लिखकर बात करेगा.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वह कभी सोफे पर लेटा दिखाई देता है, तो कभी नीचे खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाता है. कुछ तस्वीरों में वह व्हाइटबोर्ड पर 'What's going on?' और 'Stuck in here' जैसे संदेश भी दिखाता नजर आता है.बिलबोर्ड के बाहर भी एक बड़ा संदेश लिखा गया है- हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव. यानी, आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं?

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन
यह अनोखा प्रमोशन लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है. एक यूजर ने लिखा-  *मैं रोज जिम जाते समय इस शख्स को हाथ हिलाकर हेलो कहता हूं. हवा में बना यह घर देखने में वाकई कमाल लगता है.

एक दूसरे यूजर ने लिखा कि फिल्म की कहानी को प्रमोशन से जोड़ने का यह तरीका काफी शानदार है. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए पूछा कि उम्मीद है अंदर एसी तो होगा. कुछ लोगों ने यह सवाल भी किया कि आखिर वह बाथरूम कैसे जाता होगा.

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