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'10, 20 या 30 बोनस अंक दो...', 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े नर्सिंगकर्मी, जयपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन तेज हो गया है. जयपुर में तीन प्रदर्शनकारी करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. उनकी मांग है कि आगामी भर्ती में अनुभव के आधार पर 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाएं. पुलिस और प्रशासन उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने में जुटे हैं.

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2013, 2018 और 2023 की भर्ती का दिया हवाला.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
2013, 2018 और 2023 की भर्ती का दिया हवाला.(Photo: Vishal Sharma/ITG)

राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की आगामी भर्ती को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन अब उग्र होता दिखाई दे रहा है. जयपुर में जयपुरिया अस्पताल के पास आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन संविदा नर्सिंगकर्मी करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर जा चढ़े. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई.

टंकी पर चढ़ने वालों की पहचान बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और आशा मीणा के तौर पर हुई है. तीनों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश की जा रही है. किसी अनहोनी को रोकने के लिए रेस्क्यू टीम ने पानी की टंकी के चारों तरफ सुरक्षा जाल भी लगा दिया है.

यह भी पढ़ें: 3 बच्चों के पिता ने महिला के कपड़े पहने, फिर लगा ली फांसी! जयपुर की इस कहानी ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया

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घटना के बाद टंकी के नीचे बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंगकर्मी जमा हो गए. प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के चलते इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. प्रशासन की कोशिश है कि टंकी पर मौजूद तीनों कर्मचारियों को बिना किसी नुकसान के नीचे उतारा जाए.

12 हजार नर्सिंग ऑफिसर और 7 हजार ANM भर्ती की मांग

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आंदोलन कर रहे संविदा नर्सिंगकर्मियों की प्रमुख मांग आगामी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है. उनका कहना है कि सरकार 12 हजार नर्सिंग ऑफिसर और 7 हजार एएनएम पदों पर जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करें. इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में मेरिट के साथ कार्यानुभव के आधार पर 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाएं.

प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जो कर्मचारी कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़ी सेवाओं में काम कर रहे हैं, उन्हें अनुभव का लाभ मिलना चाहिए. उनका कहना है कि लंबे समय से संविदा पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति हासिल करने का वास्तविक अवसर मिलना जरूरी है.

नर्सिंगकर्मियों के मुताबिक NHM, NRHM, संविदा, निविदा, UTB, प्लेसमेंट एजेंसी, PPP मोड, MRS, NGO, 108, 104-ममता, MMU, MMV और जनता क्लिनिक जैसी अलग-अलग योजनाओं में हजारों कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें कई ऐसे हैं, जो 8 से 10 साल या उससे भी अधिक समय से काम कर रहे हैं.

2013, 2018 और 2023 की भर्ती का दिया हवाला

आंदोलनकारियों का कहना है कि इतने लंबे अनुभव के बावजूद उन्हें अभी तक स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने सरकार के सामने 2013, 2018 और 2023 में हुई भर्ती प्रक्रियाओं का उदाहरण रखा है. प्रदर्शनकारियों के अनुसार इन भर्तियों में कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक दिए गए थे.

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संविदा नर्सिंगकर्मी चाहते हैं कि राजस्थान चिकित्सा नियम, 1965 के तहत होने वाली आगामी भर्ती में भी अनुभव के लिए बोनस अंक की व्यवस्था लागू की जाए. उनका कहना है कि इससे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को उनकी सेवा का उचित लाभ मिल सकेगा.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वे वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी स्थायी नियुक्ति नहीं मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है.

बोनस अंक और नियमितीकरण तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

संविदा नर्सिंगकर्मियों ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे बोनस अंकों के साथ-साथ नियमितीकरण को लेकर भी सरकार से स्पष्ट नीति चाहते हैं.

फिलहाल, जयपुर में पुलिस और प्रशासन की टीमें पानी की टंकी पर मौजूद तीनों आंदोलनकारियों को सुरक्षित नीचे उतारने में जुटी हुई हैं. सुरक्षा के लिए टंकी के आसपास रेस्क्यू इंतजाम किए गए हैं और लगातार बातचीत के जरिए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

संविदा नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जयपुर में 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर किया गया यह प्रदर्शन अब संविदा नर्सिंगकर्मियों की भर्ती में अनुभव का लाभ और स्थायी नियुक्ति की मांग का बड़ा प्रतीक बन गया है.

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