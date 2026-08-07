Aaj ka Rashifal 7 अगस्त 2026: कन्या राशि वाले प्रॉपर्टी के काम में पाएंगे लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा सपोर्ट, व्यापार में बन रहे हैं धन लाभ के योग

मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आज का दिन धैर्य से काम करने का है.

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परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. आज का दिन भावनाओं से भरा रहेगा. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के बेहतरीन योग नजर आ रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल और दूध अर्पित करें.

वृष राशि: हर कदम पर बरतें पूरी सावधानी, करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें

वृष राशि के जातकों को हर काम बेहद सावधानी से करना चाहिए. करियर संबंधी कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है.

किसी बात को लेकर मन में तनाव बना रहेगा. हालांकि कुछ नया काम करने का विचार मन में बनेगा. सेहत का ध्यान रखें और व्यापार में हानि से सतर्क रहें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

मिथुन राशि: आर्थिक स्थिति होगी पहले से बेहतर, समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान

मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हर काम में सफलता के योग हैं.

प्रॉपर्टी में निवेश का फैसला सोच-समझकर लें. आपको अपने क्रोध से बचना होगा. अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखें. व्यापार में लाभ मिलने की पूरी संभावना है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कर्क राशि: किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी सफलता

कर्क राशि के जातकों को किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए. अपने खर्चों को नियंत्रित करें. कोर्ट केस से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं.

रिश्तेदारों से संबंध और अधिक मजबूत होंगे. लोन लेकर कोई भी नई योजना न बनाएं और लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है, सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल दान करें.

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सिंह राशि: सफल होंगी बनाई गई सभी योजनाएं, दूर होंगी कई दिनों से चली आ रही परेशानियां

सिंह राशि के जातकों की सभी योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और मन प्रसन्न रहेगा. संतान पक्ष से सुख मिलेगा.

कई दिनों से चली आ रही परेशानियां अब दूर होंगी. सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापारिक मामलों में स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को आटा दान करें.

कन्या राशि: प्रॉपर्टी से संबंधित पूरे होंगे काम, व्यापार में मिलेगी मजबूती

कन्या राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से संबंधित काम आसानी से पूरे होंगे. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी.

करियर को आगे बढ़ाने की चिंता मन में रह सकती है. किसी भी बहस में उलझने से बचें और दूसरों के भरोसे काम न छोड़ें. व्यापार में स्थिति काफी मजबूत होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी की पूजा करें.

तुला राशि: मित्रों की मदद से बनेंगे रुके काम, अचानक धन आगमन के बन रहे हैं योग

तुला राशि के जातकों के रुके हुए काम मित्रों की मदद से पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करने का दिन है. लोग आपसे ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे.

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अचानक धन आने के सुंदर योग बन रहे हैं. अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. व्यापारिक मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल का दान करें.

वृश्चिक राशि: परिवार में बढ़ेगा मान-सम्मान, निवेश के लिए रहेगा शानदार दिन

वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार से जुड़े सभी काम पूरे होंगे. समाज में सम्मान बढ़ेगा और संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा. निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है.

आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ मनभेद होने की आशंका है. व्यापारिक गतिविधियों में लाभ का सुंदर योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल का दान करें.

धनु राशि: किस्मत का मिलेगा पूरा साथ, मधुर व्यवहार से संवरेंगे काम

धनु राशि के जातकों को किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे. किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न दिखाएं.

अपना व्यवहार मधुर रखें और दूसरों के कहने पर अपने विचार न बदलें. पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना होगा. हालांकि व्यापार से जुड़े खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मकर राशि: सकारात्मक सोच से पूरे होंगे काम, आज व्यापार में निवेश करने से बचें

मकर राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं. सकारात्मक सोच के साथ काम करने की जरूरत है. महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे.

किसी भी काम को टालने से बचें और किसी को पैसा उधार न दें. अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में आज के दिन नया धन निवेश करने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते, सीनियर अधिकारियों का मिलेगा सहयोग

कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ के योग हैं. दोस्तों की मदद से रुके हुए काम आसानी से बनेंगे. सीनियर अधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

किस्मत का साथ मिलेगा. अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें. सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और व्यापार में धन की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चीनी का दान करें.

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मीन राशि: पूरी योजना के साथ करें कार्य, बढ़ेगा सामाजिक मान-सम्मान

मीन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिति काफी बेहतर होगी. पूरी योजना के साथ काम करने का दिन है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

धन लाभ के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दें. अपनी बात सभी के सामने विनम्रता से रखें. अपने खान-पान का ध्यान रखें. व्यापार में स्थिति काफी मजबूत रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

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