scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Exlclusive: RTI में खुलासा... 1 साल में दोगुनी हुई विदेशी यूरिया पर सब्सिडी, जानें सरकारी खजाने पर क्या पड़ा असर

भारत की इंपोर्टेड यूरिया सब्सिडी में एक साल में 128.4% की बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह रुपए की कमजोरी और अमेरिका-ईरान युद्ध बताया जा रहा है. सरकार ने 47,956.24 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की, जबकि स्वदेशी यूरिया सब्सिडी में 8.8% की गिरावट आई है. डॉलर की मजबूती के कारण सरकारी बजट पर दबाव बढ़ रहा है, हालांकि किसानों को यूरिया की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है.

Advertisement
X
यूरिया सब्सिडी में एक साल में 128 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. (Photo- Representational)
यूरिया सब्सिडी में एक साल में 128 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. (Photo- Representational)

देश में किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने की सरकारी मुहिम पर दुनिया भर में चल रहे संकट का भारी दबाव पड़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का इंपोर्टेड यूरिया सब्सिडी बिल दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है. 

महज एक साल में इंपोर्टेड यूरिया सब्सिडी में 128.4% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना ने इस भारी उछाल की वजह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए हालात को बताया है.

उर्वरक विभाग के एक RTI जवाब के मुताबित, केंद्र सरकार ने 2025-26 में इंपोर्टेड यूरिया की सब्सिडी के तौर पर 47,956.24 करोड़ रुपये जारी किए. जबकि 2024-25 में ये आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपये था.

सम्बंधित ख़बरें

Rupee Weakens 14 Paise Against US Dollar; Foreign Outflows Add Pressure
डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे फिसला, तेल कीमतों ने दी राहत
RBI On UPI MDR Charge
'घबराएं नहीं...', RBI ने UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर बताई असली बात
Indian Rupee Posts Longest Winning Streak against US Dollar in Over a Year
रुपया लगातार 9वें दिन डॉलर पर पड़ा भारी, 165 पैसे हुआ मजबूत
RBI On Plastic Currency Notes
RBI ने बता दिया... कब लॉन्च होंगे ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट
Govt Approved 10-20 Plastic Notes
जल्द हाथ में होंगे ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट, कागज के नोटों का क्या होगा?

भारत में किसान 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी के लिए एक तय और सस्ती कीमत चुकाते हैं. असल लागत और किसानों की ओर से दी जाने वाली कीमत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार सब्सिडी के रूप में उर्वरक कंपनियों को करती है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया महंगा होने का सीधा बोझ किसानों पर नहीं पड़ता, बल्कि सरकार का बजट बढ़ जाता है.

Advertisement

देशभर में यूरिया सब्सिडी में गिरावट

आरटीआई के आंकड़ों से पता चला है कि जहां एक तरफ विदेशी यूरिया पर खर्च बढ़ा है, वहीं स्वदेशी यूरिया की सब्सिडी में गिरावट आई है. स्वदेशी यूरिया सब्सिडी 2024-25 के 1,03,319.50 करोड़ रुपए से घटकर 2025-26 में 94,219.50 करोड़ रुपए रह गई (8.8% की कमी)है. 

हालांकि, कुल यूरिया सब्सिडी (देशभरी + इंपोर्टेड) 2024-25 के 1,24,319.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 1,42,175.74 करोड़ रुपए (14.4% की बढ़ोतरी) पर पहुंच गई.

रुपये की कमजोरी और वैश्विक युद्ध का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है. डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से भारत को समान मात्रा में यूरिया आयात करने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सरकारी यूरिया से बना रहे थे नकली DEF, कौशाम्बी में अवैध फैक्ट्री पर छापा, 3 गिरफ्तार

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के रुझान भी चिंता बढ़ाने वाले हैं. 23 जुलाई 2026 तक सरकार इंपोर्टेड यूरिया सब्सिडी के तौर पर 27,722.45 करोड़ जारी कर चुकी है, जबकि स्वदेशी यूरिया के लिए 32,746.51 करोड़ दिए गए हैं. हालांकि, आरटीआई जवाब में विभाग ने बताया कि संशोधित अनुमान अभी तैयार नहीं हुए हैं.

फिलहाल किसानों के लिए यूरिया की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन डॉलर की मजबूती और वैश्विक युद्ध के कारण सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पत्नी- सुनोजी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं, खुशी से उछल पड़ा पति..! पढ़िए मजेदार Jokes |
    पेट्रोल के बाद CNG में होगी ब्लेंडिंग, सरकार ने बनाया GOBARdhan प्लान |
    भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़कर ₹66 लाख करोड़ के पार, गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा |
    'बंटवारा 1947' की बेबस मां Vs 'आवारापन 2' की खूंखार लेडी डॉन! 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर खुद से भिड़ेंगी शबाना आजमी |
    CM Vijay और पत्नी संगीता के रिश्तों में आया नया मोड़! बंद हुआ विजय तलाक केस |
    एक दोस्त की पत्नी पर नजर, दूसरे की गर्लफ्रेंड पर... मऊ के बलवंत सिंह हत्याकांड की खौफनाक कहानी |
    हिंदू बनकर शादी, बाद में निकला सलमान खान, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, वाराणसी से युवक गिरफ्तार |
    ये बैंक नहीं दें पाएंगे क्रेडिट कार्ड, RBI ने सख्‍त किए नियम, शेयर बिखरे! |
    Sri Lanka XI vs India: विकेट मिले, फिर भी खुल गई टीम इंडिया की पोल! वार्मअप मैच में श्रीलंका ने उधेड़ी गेंदबाजी |
    Old Toothbrush Cleaning Tricks: पुराने-टूटे टूथब्रश से नए जैसा चमक उठेगा किचन का गंदा सिंक, अपनाएं ये आसान ट्रिक, रीयूज देख सब करेंगे तारीफ!
    Advertisement