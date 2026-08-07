Spider Man ने कमाए 10 हजार करोड़, टॉम हॉलैेंड-जैंडेया की दूसरी सीक्रेट वेडिंग, पहुंचे ये सितारे!

स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे फिल्म अब एवेंजर्स एंडगेम के बाद, MCU की सबसे सफल फिल्म बन चुकी है. वर्ल्डवाइड इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. इंडिया में इसकी कमाई 400 करोड़ रुपये पार जा चुकी है, जिससे ये हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म में से एक बन गई है.

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दूसरी बार टॉम-जैंडेया ने की शादी

स्पाइडर मैन बने टॉम हॉलैंड के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है. उन्हें एक ही महीने में अपने करियर की दो बड़ी फिल्में मिल गई हैं. टॉम प्रोफेशनल लाइफ में सफलता पाने के साथ-साथ पर्सनल लाइफ में भी खुशियां बटोर रहे हैं. उन्होंने अपने घर इंग्लैंड में एक्ट्रेस जैंडेया के साथ दोबारा शादी रचाई है. ये सीक्रेट वेडिंग करीब 3 दिनों तक बीवरब्रुक एस्टेट में चली, जो टॉम के घर किंग्स्टन अपॉन थेम्स से ज्यादा दूर नहीं थी.

Deuxmoi की रिपोर्ट अनुसार, टॉम-जैंडेया की शादी में इंडियन रुपये के हिसाब से 6 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए गए थे. शादी में किसी को फोन लाने की इजाजत नहीं दी गई. हॉलीवुड कपल ने अपनी शादी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, काइली जैनर, और टिमोथी चालमेट जैसे जाने-माने चेहरों को इनवाइट किया था. द सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉम-जैंडेया ने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने देने के लिए काफी जद्दोजहद की, जिसमें से एक नो फोन पॉलिसी भी थी.

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शादी में स्पाइडर मैन थीम डेकोरेशन

टॉम हॉलैंड और जैंडेया ने अपनी इस सेकेंड सीक्रेट वेडिंग में स्पाइडर मैन थीम सजावट की हुई थी. चूंकि दोनों इसी फिल्म फ्रेंचायजी में काम करते हुए एक-दूसरे को डेट करने लगे थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रिब्यूट के तौर पर ऐसी सजावट की. कपल की शादी का रिहर्सल डिनर सोमवार को था, जिसके बाद शादी अगले दिन मंगलवार को सनसेट के दौरान खत्म हुई. सूत्रों का कहना है कि दोनों की शादी में हर किसी की आंखें नम थीं.

टॉम और जैंडेया अपनी शादी के बाद बुधवार को रिचमंड की सड़कों पर भी घूमते नजर आए थे. दोनों अपने पेट डॉग के साथ थे, उनकी उंगलियों में वेडिंग रिंग भी नजर आई. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं. टॉम और जैंडेया ने इससे पहले साल 2026 की शुरुआत एक-दूसरे से शादी करके की थी.

उनकी पहली शादी की किसी को कानों कान खबर नहीं थी. लेकिन अब दूसरी शादी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है. देखना है कि आखिर कब कपल अपनी वेडिंग फोटोज फैंस के साथ शेयर करेंगे.

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