Arthik Rashifal 7 अगस्त 2026: मीन राशि वालों को शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: विविध प्रयास गति लेंगे. धन धान्य के संरक्षण पर जोर रहेगा. खानपान में सुख बढ़ैगा. वैभव में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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वृष: पेशेवर लाभ संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. नवीनता बढ़ेगी. वित्तीय मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

मिथुन: वित्तीय अनुभवों में लापरवाही न दिखाएं. लेनदेन के कार्यों में स्पष्टता रखें. निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें.

कर्क: प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. महत्वपूर्ण मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. पहल रखेंगे.

सिंह: प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. साथीगणों व समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित मौके बनेंगे. सबका समर्थन जुटाएंगे.

कन्या: वित्तीय उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

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तुला: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. भेंटवार्ता में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकस बढ़ाएं. विविध विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट पर ध्यान दें.

वृश्चिक: आर्थिक चर्चाएं सफल रहेंगी. सामूहिक नेतृत्व में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पाएगी. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. संपत्ति में वृद्धि संभव है.

धनु: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. भूलचूक की स्थिति से बचाव रखें. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. पेशेवर मामलों में गति आएगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

मकर: वित्तीय लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आय वृद्धि पर फोकस होगा. अनावश्यक बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुड़ेंगे.

कुंभ: घरेलू सामान की खरीदी संभव है. वाहनादि में रुचि लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे.

मीन: वित्तीय परिणामों में हितलाभ संवरेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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