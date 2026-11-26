उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की नाराजगी को सिर्फ सहारनपुर जिले की दो सीटों की लड़ाई समझना सपा के लिए बड़ी सियासी भूल हो सकती है. सपा ने पांच प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके कांग्रेस को झटका दिया है. सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर सीट पर उम्मीदवार उतारने के बाद इमरान मसूद जिस तरह खुलकर मैदान में आ गए हैं, उससे गठबंधन की बातचीत पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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सहारनपुर में सपा-कांग्रेस का सीट बंटवारे का फैला रायता अभी ट्रेलर है, इस टकराव की असली परीक्षा रायबरेली और अमेठी जिले में होनी है, जहां कांग्रेस गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत और अपने संगठन के आधार पर सभी विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है. सवाल है कि अगर अखिलेश यादव ने सहारनपुर वाला फॉर्मूला गांधी परिवार के गढ़ में भी अपनाया तो कांग्रेस क्या करेगी?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू होते ही सीटों का विवाद सामने आने लगा है. सहारनपुर से शुरू हुई इस लड़ाई ने अब पूरे गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस की नजर सिर्फ सहारनपुर पर ही नहीं बल्कि अमेठी-रायबरेली, देवरिया और प्रयागराज जैसे इलाकों में होगी, जहां कांग्रेस की दावेदारी और सपा का मौजूदा विधायकों का फॉर्मूला गठबंधन के लिए टेंशन का सबब बन सकता है.

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अखिलेश के फैसले से इमरान मसूद नाराज

2024 की तर्ज पर ही सपा और कांग्रेस ने 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया. लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया. सपा ने एक तरफ कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, वहीं कांग्रेस अपनी तरफ से 120 से 130 सीटों तक की दावेदारी कर रही है. इसी खींचतान के बीच सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया.

सपा के इस कदम से सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने जताई. वजह भी साफ है. सपा ने बेहट से उमर अली खान और सहारनपुर से आशु मलिक को उम्मीदवार बनाया है. इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी. इमरान मसूद इन सीटों को अपने सियासी प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं.

इमरान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस कोई कमजोर सहयोगी नहीं है, जो गठबंधन के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ दे. उन्होंने सपा के उम्मीदवार घोषित करने के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि जब बातचीत चल रही है तो फिर इस तरह के ऐलान का क्या मतलब है? इस पूरे घटनाक्रम को केवल इमरान मसूद बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई के तौर पर देखना सही नहीं होगा.

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अब असली सवाल यह है कि अगर सपा ने सहारनपुर में अपने मौजूदा दोनों विधायकों के टिकट को आधार बनाकर कांग्रेस की दावेदारी खारिज की है तो यही फॉर्मूला दूसरे जिलों में भी लागू होगा या नहीं, क्योंकि मामला सिर्फ सहारनपुर तक का नहीं बल्कि रायबरेली से लेकर अमेठी और प्रयागराज के जिले तक है.

इमरान मसूद को सपा अलग-थलग कर पाएगी?

सहारनपुर में इमरान मसूद की नाराजगी को लेकर सपा के भीतर से भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ नेताओं की तरफ से उन्हें गठबंधन की बड़ी तस्वीर देखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इमरान का रुख बता रहा है कि वह अपने इलाके की राजनीतिक दावेदारी से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं.

सपा की पहली सूची में पांच उम्मीदवारों में चार मौजूदा विधायक हैं. पार्टी की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि वह अपने मौजूदा विधायकों को लेकर गंभीर है और उनके टिकट पर आसानी से समझौता नहीं करेगी. यहीं से कांग्रेस की चिंता बढ़ती है. अगर सपा का नियम है कि मौजूदा विधायक की सीट नहीं छोड़ी जाएगी तो फिर कांग्रेस उन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेगी, जहां वह अपना राजनीतिक आधार और संगठन मजबूत करने का दावा कर रही है?

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इमरान मसूद को अलग-थलग करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वह कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सहारनपुर के सांसद भी हैं. ऐसे में उनकी नाराजगी को केवल किसी एक स्थानीय नेता की महत्वाकांक्षा बताकर खारिज करना आसान नहीं होगा. कांग्रेस की केंद्रीय और प्रदेश इकाई ने भी अभी तक इमरान के खिलाफ कोई खुला रुख नहीं अपनाया है. पार्टी के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी सपा के इस कदम को अनुचित बताते हुए कहा कि बातचीत के दौरान ऐसे ऐलान से बचना चाहिए था.

इसलिए सवाल यह है कि क्या इमरान मसूद अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या उनके उठाए सवाल कांग्रेस की बड़ी सीट बंटवारे की रणनीति का हिस्सा हैं? इसका जवाब आने वाले दिनों की बातचीत से ही सामने आएगा.

रायबरेली-अमेठी में सहारनपुर मॉडल चला तो क्या होगा?

सपा-कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा रायबरेली और अमेठी में हो सकती है. ये दोनों जिले कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हैं. राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और अमेठी से गांधी परिवार का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है. कांग्रेस इन दोनों जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है.

कांग्रेस की शुरुआती मांग में रायबरेली की बछरावां, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सरेनी और ऊंचाहार सीटें शामिल बताई गई हैं. ऐसे ही अमेठी जिले की तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस दावा कर रही है. लेकिन इन दोनों जिलों में सपा का अपना गणित है. 2022 के चुनाव में रायबरेली और अमेठी की 10 में 6 सीटें सपा ने जीती थी और चार सीटें बीजेपी के खाते में गई थी. कांग्रेस एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी. इन सीटों पर सपा के विधायक हैं और पार्टी उन्हें छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही.

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सपा की तरफ से कांग्रेस को दिए गए 26 सीटों के प्रस्ताव में अमेठी की एक सीट जगदीशपुर शामिल है, जहां कांग्रेस 2022 में दूसरे नंबर पर रही थी. रायबरेली की किसी विधानसभा सीट को इस प्रस्ताव में जगह नहीं मिली. कांग्रेस के लिए यह बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले दोनों क्षेत्रों में उसकी दावेदारी को आखिर कितना महत्व दिया जा रहा है.

सहारनपुर की तरह अगर इन दोनों जिलों में भी सपा ने अपने मौजूदा विधायकों का हवाला देकर कांग्रेस की मांग खारिज कर दी तो फिर मामला और गंभीर हो सकता है. सहारनपुर में इमरान मसूद की स्थानीय राजनीतिक जमीन का सवाल है जबकि रायबरेली-अमेठी में तो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है.

ऐसे में यह देखना अहम होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से सीट बंटवारे के मामले में क्या रुख अपनाया जाता है. फिलहाल गांधी परिवार की तरफ से इमरान मसूद के विवाद पर किसी स्पष्ट सार्वजनिक समर्थन की पुष्टि नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी को इमरान मसूद के खिलाफ फैसला भी नहीं माना जा सकता.

कांग्रेस किन जिलों में चाहती है ज्यादा सीटें?

कांग्रेस की दावेदारी सिर्फ सहारनपुर और रायबरेली-अमेठी तक सीमित नहीं है. पार्टी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रही है. कांग्रेस की शुरुआती 181 सीटों की सूची और बाद की बातचीत में सामने आए दावों को देखें तो उसकी रणनीति पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और अवध के इलाके तक फैली हुई है.

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रायबरेली और अमेठी: कांग्रेस की सबसे अहम राजनीतिक दावेदारी इन दोनों जिलों में है. पार्टी यहां की सभी दस विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. सपा के मौजूदा विधायकों की मौजूदगी के कारण यहां टकराव की आशंका है.

सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात विधानसभा सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है. दोनों सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतार दिए हैं. इमरान मसूद की नाराजगी इसी टकराव का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है. सहारनपुर की 7 में से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, लेकिन सपा उसे देने के मूड में नहीं है.

कांग्रेस की शुरुआती दावेदारी में प्रयागराज की कई सीटें शामिल बताई गई हैं. इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, करछना, बारा, कोरांव और फूलपुर जैसे क्षेत्रों में पार्टी अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही है. सपा के साथ सीटों के बंटवारे में इन सीटों पर भी बातचीत आसान नहीं होगी.

कानपुर से लेकर देवरिया तक छिड़ेगा संग्राम

कानपुर में भी कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी चाहती है. किदवई नगर में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी. सपा के 26 सीटों के प्रस्ताव में किदवई नगर शामिल है, जबकि गोविंद नगर सीट भी कांग्रेस को दी गई है, लेकिन कांग्रेस की शुरुआती मांग इससे कहीं बड़ी बताई गई थी. कांग्रेस की नजर कैंट सीट पर भी है.

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कांग्रेस पूर्वांचल में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है. देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर सहित पूर्वांचल के कुछ इलाकों में उसकी दावेदारी संगठन और पुराने राजनीतिक आधार के साथ-साथ लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरणों पर टिकी है. देवरिया की रुद्रपुर सीट पर कांग्रेस अपने पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन 2022 के आधार पर समीकरणों को लेकर पेंच फंसा हुआ है.

कांग्रेस की नजर लखनऊ की सीटों पर है. शुरुआती सूची में मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और लखनऊ पूर्व जैसी सीटों के नाम भी सामने आए हैं. राजधानी में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है. इसके अलावा कांग्रेस की दावेदारी पश्चिमी यूपी के बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा जैसे जिलों तक भी फैली हुई है.

कांग्रेस का दावा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. वह सपा के साथ गठबंधन में ऐसी हिस्सेदारी चाहती है, जिससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पार्टी का संगठन और राजनीतिक आधार मजबूत हो सके.

26 सीटों का ऑफर बनाम कांग्रेस की 120 सीट

यूपी में सीट शेयरिंग के विवाद का सबसे बड़ा कारण दोनों दलों की मांग और प्रस्ताव के बीच का अंतर है. कांग्रेस ने पहले 181 सीटों की सूची दी थी. बाद में 131 और फिर 120 सीटों तक आने की खबरें सामने आईं. इसके जवाब में सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया. इस सूची में रामपुर खास और फरेंदा जैसी कांग्रेस की जीती हुई सीटें शामिल हैं. इसके अलावा मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस 2022 में दूसरे स्थान पर रही थी.

सपा का यह फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर आधारित दिखता है. पार्टी कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर ज्यादा प्राथमिकता देना चाहती है जहां उसका पिछला चुनावी प्रदर्शन बेहतर रहा था या जहां सपा अपनी राजनीतिक स्थिति के आधार पर सीट देने को तैयार है. लेकिन कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को भी अपने दावे का आधार बना रही है. यूपी में कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि सपा को 37 सीटें मिली थीं. कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता के बाद उसे विधानसभा चुनाव में भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए.

सहारनपुर की लड़ाई क्या गठबंधन का ट्रेलर है?

सहारनपुर में इमरान मसूद जिस तरह अपनी दावेदारी पर अड़े हैं, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि कांग्रेस के भीतर सीटों को लेकर असंतोष सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं हो सकता. अगर सपा ने यह मान लिया कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को अलग-अलग करके सीटों का बंटवारा किया सकता है तो उसे दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है.

रायबरेली-अमेठी में गांधी परिवार की प्रतिष्ठा, प्रयागराज और कानपुर में कांग्रेस की संगठनात्मक दावेदारी और पूर्वांचल में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है. दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है. सपा को अपने मौजूदा विधायकों, स्थानीय नेताओं और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के बीच संतुलन बनाना है. वह हर उस सीट पर समझौता नहीं करना चाहेगी जहां उसका विधायक है या जहां उसे अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत लगती है.

ऐसे में सवाल यह नहीं है कि इमरान मसूद सहारनपुर में कितने मुखर हैं. बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी सीटों की दावेदारी को लेकर कितना सख्त रुख अपनाता है. फिलहाल दोनों दलों की बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच सीटों को लेकर बातचीत जारी रहने की संभावना है. लेकिन सहारनपुर में उम्मीदवारों के ऐलान ने आपसी भरोसे पर सवाल जरूर खड़े किए हैं.

कांग्रेस क्यों अपने कदम पीछे नहीं खींच रही है?

कांग्रेस अगर सहारनपुर में पीछे हटती है तो उसे दूसरे जिलों में अपनी दावेदारी के लिए नए सिरे से दबाव बनाना होगा. वहीं अगर पार्टी इमरान मसूद के रुख के साथ खड़ी होती है तो सपा के लिए अपने मौजूदा उम्मीदवारों और विधायकों को लेकर समझौता करना मुश्किल हो सकता है. अखिलेश यादव के सामने भी यह सवाल होगा कि क्या वह 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को ही सीट बंटवारे का अंतिम आधार बनाएंगे या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता और उसकी राजनीतिक दावेदारी को भी जगह देंगे.

सहारनपुर में इमरान मसूद की नाराजगी को गठबंधन की पूरी लड़ाई का अंत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बड़े टकराव की शुरुआत जरूर माना जा सकता है. क्योंकि सहारनपुर के बाद जब बात रायबरेली और अमेठी की आएगी तो सवाल सिर्फ दो सीटों का नहीं रहेगा, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत और गठबंधन में उसकी हैसियत का भी होगा.

इमरान मसूद की लड़ाई अभी सहारनपुर की दो सीटों पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर सपा ने यही फॉर्मूला रायबरेली-अमेठी और दूसरे जिलों में भी अपनाया तो कांग्रेस के सामने गठबंधन में बने रहने और अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी. ऐसे में सहारनपुर का विवाद गठबंधन के लिए सिर्फ ट्रेलर साबित होगा या पूरी कहानी बदल देगा, इसका जवाब आने वाली सीट बंटवारे की बातचीत में छिपा है.

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