Nita Ambani: देश के सबसे बड़े बिजनसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस की चेयरपर्सन नीता अंबानी भारतीय नृत्य-संगीत और कला से कितना प्रेम करती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है. वो हर एक प्लेटफॉर्म पर भारतीय कला-संस्कृति और नृत्य को प्रमोट करने के लिए जानी जाती हैं.

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हाल ही में नीता अंबानी ने नीता अंबानी ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन’ में एक खास नृत्य प्रस्तुति दी. नीता अंबानी को डांस से खास लगाव है और ये लगाव प्रस्तुति के दौरान उनके चेहरे पर भी नजर आया. डांसरों के बीच में नीता अंबानी बेहद परफेक्शन के साथ एक-एक स्टेप करती नजर आईं.

नारंगी-गुलाबी लहंगे में दिखीं सुंदर

इस डांस परफॉर्मेंस में नीता अंबानी गहरे गुलाबी और नारंगी रंग की पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक आभूषण पहने हुए नजर आईं. उनके आउटफिट में चटक नारंगी (टैंजरीन-ऑरेंज) रंग की घेरदार प्लीटेड स्कर्ट थी जिसे आमतौर पर भरतनाट्यम के दौरान पहना जाता है. स्कर्ट के निचले किनारे पर सुनहरी जरी ब्रोकेड का एक चौड़ा और सजावटी बॉर्डर था जिसमें गुलाबी और हरे रंग की हल्की झलक भी दिखाई देती है.

उन्होंने स्कर्ट के साथ हॉट-पिंक रंग का छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज पहना था. इसके साथ उन्होंने पारंपरिक गुजराती शैली में रानी-पिंक रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है जिस पर सुनहरी बूटियां, सितारे और किनारों पर बारीक सुनहरी कढ़ाई की गई थी.

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इस लुक को पारंपरिक टेम्पल डिजाइन वाले सोने की जूलरी से कंप्लीट किया था जिसमें लेयर्ड नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और मांग टीका शामिल था. उनके बालों को पीछे की तरफ एक सलीके से बने जूड़े में बांधा गया है और थोड़े बालों को खुला छोड़ा गया था.बालों को लाल फूलों वाले क्लासिक गजरे से सजाया गया था.

क्या है NMACC का ये इनिशिएटिव

नीता अंबानी की परफॉर्मेंस 'द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन' का हिस्सा थी. यह NMACC का एक बड़े स्तर का थिएट्रिकल प्रोडक्शन है जो भारत की प्राचीन सभ्यता की जड़ों से लेकर आधुनिक राष्ट्र के जन्म तक के सफर को दर्शाता है. फिरोज अब्बास खान के निर्देशन में इस प्रोडक्शन में संगीत, नृत्य, थिएटर और बेहतरीन विज़ुअल स्टोरीटेलिंग का संगम देखने को मिलता है.

इस म्यूजिकल में अजय-अतुल का संगीत, मयूरी उपाध्याय की कोरियोग्राफी और मनीष मल्होत्रा ​​के डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम शामिल हैं. इसके अलावा इसमें वैभवी मर्चेंट और समीर-अर्श तन्ना की कोरियोग्राफी भी है और इसे अमिताभ बच्चन ने नरेट किया है.

‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल से हुई नीता अंबानी की स्टेज पर वापसी

इससे पहले नीता ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन’ में एक विशेष नृत्य प्रस्तुति देने जा रही हैं. इसके साख ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनका बचपन से ही डांस से खास लगाव रहा है. उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम को सीखना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी. उनके पिता ने उन्हें क्लासिकल डांस सीखने के लिए प्रेरित किया था.

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इसी कड़ी में नीता अंबानी ने एक विशेष नृत्य प्रस्तुति के साथ मंच पर वापसी की है जिसकी एक झलक उन्होंने एक वीडियो के जरिए पहले ही शेयर की थी. नीता ने अपनी प्रस्तुति के लिए रघुपति राघव राजा राम भजन चुना है और इस वीडियो में भी उन्हें इस भजन पर नृत्य करते देखा गया था.

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