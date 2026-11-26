स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए हमेशा हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं होती. कई बार छोटी-छोटी चीजें भी रोजमर्रा के काम काफी आसान बना देती हैं. दिलचस्प बात यह है कि Amazon India पर ऐसे कई गैजेट्स और मोबाइल एक्सेसरीज मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है.

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इनमें मोबाइल को टेबल पर रखने वाला स्टैंड, माउस, फोन से दूर रहकर फोटो खींचने वाला ब्लूटूथ रिमोट, USB-C OTG अडैप्टर और वाटरप्रूफ मोबाइल पाउच जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. कुछ चीजें देखने में भले ही छोटी लगें, लेकिन जरूरत पड़ने पर काफी काम आ सकती हैं. मल्टी प्लग इन दिनों काफी जरूरी हो चुका है. ये प्रोडक्ट भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा.

हमने Amazon India की सस्ती डील्स में से ऐसे सात प्रोडक्ट चुने हैं, जिन्हें आप 100 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं. इनकी कीमत 25 नवंबर 2026 को उपलब्ध डील लिस्टिंग के आधार पर है. ऑर्डर करते समय कीमत और स्टॉक जरूर चेक कर लें.

1. सिर्फ 75 रुपये में मोबाइल स्टैंड, वीडियो देखने में आएगा काम

अगर आप फोन पर वीडियो देखते हैं या डेस्क पर रखकर वीडियो कॉल करते हैं तो एक छोटा मोबाइल स्टैंड काम आ सकता है. Amazon India पर Sounce Foldable Phone and Tablet Stand की कीमत करीब 75 रुपये दिखाई गई है.

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इस स्टैंड की मदद से फोन को टेबल पर टिकाकर रखा जा सकता है. इसकी खासियत इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन है. इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जाना आसान हो सकता है. इसमें अलग-अलग एंगल पर फोन रखने की सुविधा भी दी गई है.

यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो फोन पर ऑनलाइन क्लास करते हैं, वीडियो देखते हैं या काम के दौरान फोन को अपने सामने रखना चाहते हैं.

2. बिना फोन छुए खींचें फोटो, 89 रुपये का ब्लूटूथ रिमोट

अकेले फोटो खींचने के लिए अक्सर फोन को किसी जगह टिकाना पड़ता है और फिर टाइमर लगाकर तस्वीर लेनी पड़ती है. लेकिन एक छोटा ब्लूटूथ रिमोट इस काम को आसान बना सकता है.

Amazon India पर Skysia Bluetooth Remote for Mobile Camera की कीमत करीब 89 रुपये दिखाई गई है. यह एक छोटा वायरलेस कैमरा शटर रिमोट है, जिसे फोन से कनेक्ट करके दूर से फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसका इस्तेमाल सेल्फी, ग्रुप फोटो और ट्राइपॉड के साथ तस्वीरें लेने में किया जा सकता है. हालांकि, खरीदने से पहले अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और रिमोट की कम्पैटिबिलिटी जरूर देख लें.

3. फोन में लगाएं USB ड्राइव, 99 रुपये का OTG अडैप्टर

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फोन में स्टोरेज कम पड़ने पर कई बार फोटो और वीडियो दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में OTG अडैप्टर काम आ सकता है. Amazon India पर AGARO Blaze USB 3.0 to Type-C OTG Adapter करीब 99 रुपये में लिस्टेड है. इसकी मदद से कम्पैटिबल Type-C फोन और दूसरे डिवाइसेज में USB-A एक्सेसरीज कनेक्ट की जा सकती हैं.

इसका इस्तेमाल पेन ड्राइव, माउस और कीबोर्ड जैसी USB एक्सेसरीज को फोन से जोड़ने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए फोन में OTG सपोर्ट होना जरूरी है. साथ ही पेन ड्राइव और दूसरे डिवाइसेज की कम्पैटिबिलिटी भी देखनी चाहिए.

4. बारिश और पानी से फोन बचाने के लिए 95 रुपये का वाटरप्रूफ पाउच

बारिश में फोन इस्तेमाल करना हो या स्विमिंग पूल के पास तस्वीरें लेनी हों, तो पानी से फोन को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. ऐसे में वाटरप्रूफ मोबाइल पाउच उपयोगी हो सकता है.

Amazon India पर Skysia Universal Waterproof Pouch की कीमत करीब 95 रुपये दिखाई गई है. इसमें फोन को एक ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर रखा जा सकता है. इसका इस्तेमाल बारिश, पानी के छींटों और बीच जैसी जगहों पर किया जा सकता है.

इस तरह के पाउच में फोन की स्क्रीन को बाहर से टच करने की सुविधा भी दी जाती है. हालांकि, सिर्फ वाटरप्रूफ लिखा होने से किसी पाउच पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. फोन रखने से पहले पाउच को खाली रखकर टिश्यू पेपर के साथ पानी में टेस्ट करना बेहतर है. इसे महंगे फोन के साथ इस्तेमाल करने से पहले इसकी सील और लॉक की जांच जरूर करें.

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5. एक छोटे बॉक्स में कई काम, 89 रुपये का मल्टीफंक्शनल केबल किट

अगर आपके पास अलग-अलग तरह के चार्जिंग कनेक्टर और छोटे मोबाइल एक्सेसरीज हैं तो उन्हें संभालकर रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में OlivLife Multifunctional Data Cable Converter Kit एक दिलचस्प विकल्प है.

Amazon India पर इस किट की कीमत करीब 89 रुपये दिखाई गई है. इसमें USB Type-C अडैप्टर, SIM कार्ड रखने की जगह, SIM इजेक्टर पिन और एक छोटा स्टोरेज बॉक्स मिलता है. इसका बॉक्स फोन स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस तरह की किट उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो यात्रा करते हैं और अपने साथ छोटी-छोटी मोबाइल एक्सेसरीज रखना चाहते हैं. हालांकि, खरीदने से पहले पैकेज में शामिल कनेक्टर और अपने फोन के साथ उनकी कम्पैटिबिलिटी जरूर देख लें.

6. घर और ऑफिस के लिए 99 रुपये का मल्टीप्लग अडैप्टर

कई बार घर या ऑफिस में एक ही सॉकेट से अलग-अलग प्लग इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में छोटा ट्रैवल अडैप्टर काम आ सकता है.

Amazon India पर Zebronics Power Plug 31 की कीमत करीब 99 रुपये दिखाई गई है. इसमें यूनिवर्सल सॉकेट और तीन-पिन प्लग का डिजाइन दिया गया है. कंपनी की लिस्टिंग के मुताबिक यह 6A और 1440W तक के इस्तेमाल के लिए है.

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इसे ट्रैवल के दौरान या घर में अलग-अलग तरह के प्लग कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि यह एक्सटेंशन बोर्ड का विकल्प नहीं है. इसमें एक साथ ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण नहीं लगाने चाहिए. इस्तेमाल से पहले प्लग, सॉकेट और उपकरण की रेटिंग जरूर जांचें.

7. 95 रुपये में Zebronics का USB माउस

लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करते समय कई लोगों को टचपैड के मुकाबले माउस इस्तेमाल करना ज्यादा आसान लगता है. अगर आप कम कीमत में एक बेसिक माउस खरीदना चाहते हैं तो Zebronics Zeb-Comfort Wired USB Mouse देख सकते हैं.

Amazon India पर इसकी कीमत करीब 95 रुपये दिखाई गई है. इसमें तीन बटन और 1000 DPI ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है. यह USB कनेक्शन के जरिए काम करता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए अलग से वायरलेस रिसीवर या बैटरी की जरूरत नहीं होती.

यह उन लोगों के लिए एक साधारण विकल्प हो सकता है जिन्हें ऑफिस के काम, पढ़ाई या नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए माउस चाहिए.

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