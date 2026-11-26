दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है. सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है. इसके साथ ही आने वाले दिनों में स्मॉग भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. स्मॉग धुएं और कोहरे का एक जहरीला मिश्रण होता है,जो हवा में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाने पर बनता है. डॉक्टरों का कहना है कि स्मॉग और ठंड का ये कॉकटेल सेहत को काफी बिगाड़ सकता है. इसको लेकर डॉक्टरों ने अलर्ट किया है.

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डॉक्टरों का कहना है कि मौसम की ये स्थितियां जब एक साथ होती हैं तो सेहत पर इनका बुरा असर पड़ सकता है. ठंडी हवा और प्रदूषण मिलकर लंग्स की कई बीमारियां कर सकते हैं. इसकी वजह से सांस की नलियों में सूजन आने का रिस्क होता है. वहीं, हवा में मौजूद बारीक जहरीले कण फेफड़ों तक पहुंचकर खांसी, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा की समस्या बढ़ा सकते हैं. सर्दियों में उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह के समय स्मॉग छाने लगता है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिलता है.

दोनों का एक साथ असर सेहत के लिए क्यों खतरनाक?

जब कोई व्यक्ति ठंडी और स्मॉग वाली हवा में सांस लेता है तो सांस की नलियों में जलन और सूजन बढ़ सकती है. इससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है. वहीं, स्मॉग में मौजूद प्रदूषण के छोटे- छोटे कण जब सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं तो ये शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान करते हैं. यहां तक की ये खून में भी जा सकते हैं. इससे उन लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है जिनको पहले से अस्थमा, सोओपीडी या सांस की कोई गंभीर बीमारी होती है. इसका असर हार्ट के मरीजों में भी देखा जाता है.

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बच्चों और बुजुर्गों पर भी होता है ज्यादा असर

बीएलके-मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली के पीडियाट्रिक्स विभाग के चेयरपर्सन एवं प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. विवेक जैन बताते हैं कि बच्चों के फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते हैं. वे बड़ों के मुकाबले तेजी से सांस भी लेते है. इस कारण प्रदूषित हवा में मौजूद हानिकारक कण उनके शरीर में ज्यादा पहुंच सकते हैं.

डॉ. जैन के मुताबिक, ठंडी हवा और प्रदूषण का एक साथ असर सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न पैदा कर सकता है. इससे बच्चों को खांसी, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. बुजुर्गों में भी स्मॉग और ठंड का असर ज्यादा देखा जाता है ऐसा कमजोर इम्यूनिटी और पुरानी गंभीर बीमारियों के कारण होता है.

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बचाव के लिए क्या करें?

प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने बाहर निकलने सेब बचें

घर में धूल, सिगरेट के धुएं और अगरबत्ती के धुएं से बचाव करें

अस्थमा के मरीज बच्चों की दवाएं और इनहेलर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जारी रखें

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घर में साफ हवा आने-जाने का ध्यान रखें। हालांकि, बाहर प्रदूषण ज्यादा हो तो खिड़कियां लंबे समय तक खुली न रखें।

लगातार खांसी को सामान्य सर्दी समझने की गलती न करें

डॉ. विवेक जैन के मुताबिक, अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आ रही है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज न करेंय. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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