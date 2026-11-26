अमेरिकी चिप निर्माता Nvidia ने दक्षिण-पूर्व एशिया के चार देशों में सर्वर की सप्लाई रोक दी है. इनमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं. कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स Dell और Supermicro को इन देशों में सर्वर भेजने से रोकने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट में इस फैसले से जुड़े तीन सूत्रों का हवाला दिया गया है.

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फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि सप्लाई पर लगी यह रोक अस्थायी है या स्थायी. Nvidia आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चिप बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है. ऐसे में उसके इस फैसले को अहम माना जा रहा है.

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चीन तक AI तकनीक पहुंचने से रोकने की कोशिश

अमेरिका ने चीन की AI कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच को रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण के नियम सख्त किए हैं. Nvidia की तरफ से चार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सर्वर की सप्लाई रोकने का फैसला ऐसे समय आया है, जब वॉशिंगटन चीन को उन्नत AI तकनीक मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा है.

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अमेरिकी टैरिफ पर चीन ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नए टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन और अमेरिका को समानता, आपसी सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर बातचीत के जरिए व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि चीन में जरूरत से ज्यादा उत्पादन की बात गलत आधार पर टिकी है. इसका इस्तेमाल राजनीतिक हेरफेर के बहाने के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन चीन और यूरोपीय संघ समेत 14 व्यापारिक साझेदारों पर अगले साल की शुरुआत से नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे रहा है. चीन से आने वाले सामान पर 20 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने की योजना है. इससे चीन के आयात पर कुल टैक्स करीब 40 फीसदी हो जाएगा.

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