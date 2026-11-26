Uttar Pradesh News: आगरा में सड़क के बीच बनी मजारों और धार्मिक अतिक्रमण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. अब आगरा के पॉश इलाके जयपुर हाउस क्षेत्र में भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय के बाहर सड़क पर बनी मजार को हटाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने मजार के ध्वस्तीकरण की मांग करते हुए जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को कानूनी नोटिस भेजा है.

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25 नवंबर 2026 को जारी यह नोटिस सीपीसी की धारा 80 के तहत भेजा गया है. इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिलाधिकारी आगरा, नगर निगम आगरा के नगर आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को नोटिस भेज कर 60 दिन में मज़ार हटाने को कहा है.

कुंवर अजय तोमर ने अपने नोटिस में सितंबर-अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए दावा किया है कि कोई भी दरगाह, मजार, मस्जिद या मंदिर सड़क के बीच में आवागमन में अवरोध नहीं बन सकता. नोटिस में कहा गया है कि यदि कोई धार्मिक स्थल सड़क मार्ग में बाधा है या सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो उसे शासन और प्रशासन द्वारा हटाया जाना चाहिए.

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जयपुर हाउस में भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय के सामने सड़क पर स्थित मजार को हटाए जाने की उम्मीद जगी थी. लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक इसे नहीं हटाया गया. इसे नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन बताया गया है.

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नोटिस में मजार को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया निर्माण बताते हुए कहा गया है कि सड़क के बीच इसकी मौजूदगी कभी भी गंभीर सड़क हादसे का कारण बन सकती है. किसी दुर्घटना में जान-माल का नुकसान होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की बात भी कही गई है.

इसके अलावा नोटिस में इस मजार के कारण सड़क पर अक्सर जाम लगने, लोगों का समय और धन बर्बाद होने तथा वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ने का उल्लेख किया गया है. नोटिस में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात और सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधा दूर करने की मांग की गई है.

कुंवर अजय तोमर ने अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर जयपुर हाउस स्थित मजार को ध्वस्त कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीच बनी मजार को हटाने के मामले में भी कुंवर अजय तोमर की ओर से वाद दाखिल किया गया था, जिसे प्रशासन ने दोनों पक्ष की सहमति से हटवा दी थी. अब जयपुर हाउस में भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय के सामने बनी मजार को लेकर कानूनी नोटिस भेजे जाने से यह मामला फिर चर्चा में है.

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अब देखना होगा कि 60 दिनों के इस अल्टीमेटम के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है. इस मामले में 'आज तक' की टीम ने मजार पर मौजूद एक खिदमतगार बुजुर्ग शख्स से बात की तो उनका कहना है कि यह मजार बीजेपी कार्यालय से भी काफी पुरानी है और जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वह इस मजार पर आ रहे हैं.

बीजेपी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय के सामने स्थित मजार को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता का कहना है कि इस मजार की वजह से आए दिन जाम लगता है. रास्ता संकरा हो गया है और कई बार एंबुलेंस भी फंसी रहती है और हादसे से भी देखने को मिले हैं. इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसको हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए.

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