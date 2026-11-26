न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 352 रनों की बड़ी बढ़त हासिल करने के बावजूद जीत से चूकने वाली भारतीय टीम अब दूसरे मुकाबले में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है. वेलिंगटन में गेंदबाजों को आखिरी दिन काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मजबूत इरादे दिखाते हुए मैच ड्रॉ करा दिया.

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अब क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने अपने तेज गेंदबाजों को साफ संदेश दिया है- कूकाबुरा गेंद से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि विकेट लेने के लिए थोड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत दिखानी होगी.

मोर्कल का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में कूकाबुरा गेंद से गेंदबाजी करना भारतीय गेंदबाजों के लिए अलग चुनौती है. ऐसे में उन्हें अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करने के साथ आक्रामक रुख भी अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को कुछ अतिरिक्त रन देने का जोखिम उठाकर भी सही जगह गेंद डालनी चाहिए, क्योंकि नई गेंद से विकेट निकालने का मौका बार-बार नहीं मिलता.

नई गेंद से मौके भुनाने होंगे

मोर्कल ने पहले टेस्ट में गेंद की रफ्तार जल्दी कम होने को भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बताया. उनके मुताबिक, वेलिंगटन की पिच ने मैच के शुरुआती दौर में ही अपनी रफ्तार खो दी थी. ऐसे में गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी. इसके बावजूद भारत ने कुछ मौके बनाए, लेकिन उन्हें भुनाया नहीं जा सका.

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मोर्कल ने कहा, 'आंकड़े साफ बताते हैं कि वेलिंगटन की पिच ने टेस्ट मैच के शुरुआती दौर में ही काफी तेजी से अपनी रफ्तार खो दी थी. इसके बाद हमें अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ा. फिर भी हमने कुछ मौके बनाए थे. अगर आकाश दीप का रन आउट का मौका या शॉर्ट लेग पर कैच पकड़ लिया जाता तो मैच में कुछ और संभावनाएं बन सकती थीं.'

उन्होंने आगे कहा कि जब परिस्थितियां मुश्किल हों और पिच धीमी पड़ने लगे तो टीम को 50-50 मौकों को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

तो भी आक्रामक रहना होगा

मोर्कल ने कूकाबुरा गेंद के साथ अपने 16 साल के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि इस गेंद से खेलने वाले देशों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद का पूरा फायदा उठाना जरूरी है. गेंद पुरानी और नरम होने के बाद उसकी मदद कम हो जाती है. ऐसे में शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश और भी अहम हो जाती है.

उन्होंने कहा, 'कूकाबुरा गेंद के साथ मेरे 16 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि नई गेंद को अहमियत देनी चाहिए. गेंद को सही जगह डालना जरूरी है. कभी-कभी आपको अपनी लेंथ और लाइन के मामले में थोड़ा ज्यादा साहसी होना पड़ता है, भले ही इसके लिए कुछ रन खर्च करने पड़ें.'

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मोर्कल के मुताबिक, गेंद नरम होने के बाद गेंदबाज रिंग फील्ड लगाकर रन गति पर अंकुश लगा सकते हैं. लेकिन नई गेंद से मिलने वाले मौके गंवाने पर बाद में मुश्किल बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाज भारत में एसजी गेंद से खेलने के आदी हैं, जहां स्पिनरों की भूमिका अहम होती है. लेकिन न्यूजीलैंड जैसे देशों में कूकाबुरा गेंद के साथ गेंदबाजी का तरीका अलग होता है. इस बदलाव को समझना और उसके मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है.

लार पर गिल की मांग से लाथम ने बनाई दूरी

पहले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंद पर लार के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. कोरोना महामारी के दौरान 2020 में एहतियात के तौर पर गेंद पर लार लगाने पर रोक लगाई गई थी. बाद में 2022 में आईसीसी ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया था. गिल का मानना है कि लार के इस्तेमाल की अनुमति मिलने से गेंद को चमकाने में मदद मिल सकती है.

हालांकि, न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं. उनका कहना है कि गेंद कितनी जल्दी खराब होगी, यह काफी हद तक पिच की प्रकृति पर निर्भर करता है. पिच सपाट हो या ज्यादा खुरदरी, दोनों ही स्थितियों में गेंद की हालत तेजी से बदल सकती है. यह बात ड्यूक और कूकाबुरा दोनों गेंदों पर लागू होती है.

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लैथम ने कहा, 'हमारी कोशिश हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की रहती है. गेंद को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए जो तरीका सबसे बेहतर हो, हम उसे अपनाने की कोशिश करते हैं.'

क्राइस्टचर्च में हरी पिच पर होगी तेज गेंदबाजों की परीक्षा

दूसरा टेस्ट शुक्रवार से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाना है. यहां पिच पर हरी घास होने की उम्मीद है, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के पास मोर्कल की सलाह पर अमल करने का मौका होगा.

पहले टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 352 रनों की बढ़त हासिल की थी. इसके बाद पांचवें दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 176/5 कर दिया था और जीत की उम्मीदें बढ़ गई थीं. लेकिन ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने 259 गेंदें खेलकर नाबाद 63 रन की साझेदारी की और भारत को जीत से दूर रखा. अब दूसरे टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने नई गेंद का फायदा उठाने और दबाव के क्षणों में विकेट निकालने की चुनौती होगी.

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