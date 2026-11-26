मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमलों की याद में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2008 में जब यह हमला हुआ तब भारत समुचित जवाब नहीं दे पाया. लेकिन उसके बाद जो भी ऐसी घटनाएं हुईं, उन पर भारत ने उपयुक्त और सख्त जवाब दिया है.

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उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे प्रभावी जवाब बताया और कहा कि यह अभियान अब भी जारी है. इस बयान से साफ है कि भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान अब पुरानी निष्क्रियता से आगे बढ़ चुका है. आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय रुख अपना चुका है.

दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया कि अब एक नई स्थिति बन गई है. प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आतंक और बातचीत अब साथ नहीं चल सकते. पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते. आतंकवादी और उसके समर्थक के बीच अब कोई फर्क नहीं माना जाएगा. यह दृष्टिकोण पिछले वर्षों की तुलना में काफी कठोर और स्पष्ट है. पहले कई बार आतंकी हमलों के बाद भी बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जारी रहते थे, लेकिन अब नीति बदल चुकी है.

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "Youth is very important because they are the future of our country. We say that we will be a developed country in 2047, and that is the time, the people who are 20-22 years of age will be holding all the responsible positions. They are the ones who will make India developed. The most important is this cognitive domain. People are getting affected by social media. I also want to give this message to the youth: please be very careful in what you believe, what you forward, what you read, what you understand, because social media is full of lies and all different things which are not very healthy..." — ANI (@ANI) November 26, 2026

ऑपरेशन सिंदूर और नई रणनीति

वायु सेना प्रमुख के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर इस नई सोच का सबसे मजबूत उदाहरण है. उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया बताया. हालांकि बयान में अभियान के विस्तार से विवरण नहीं दिए गए, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों के खिलाफ ठोस सैन्य और रणनीतिक कदम उठाने को तैयार है. इस तरह की कार्रवाइयों से विरोधियों में भय पैदा करने वाली क्षमता यानी डिटेरेंस मजबूत हुई है.

दीक्षित का मानना है कि इतनी मजबूत रोकथाम क्षमता बन जाने के बाद भविष्य में 26/11 जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. यह बयान सुरक्षा बलों के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है. 2008 में मुंबई हमले के समय भारत के पास तुरंत बड़ा सैन्य जवाब देने की राजनीतिक और रणनीतिक तैयारी कम थी.

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लेकिन पिछले डेढ़ दशक में सैन्य आधुनिकीकरण, खुफिया तंत्र में सुधार और राजनीतिक इच्छाशक्ति में बदलाव आया है. अब आतंकवाद को सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है. आतंकवादी और उसके मददगारों को एक समान मानने की नीति से स्पष्ट संदेश जाता है कि कोई भी देश या समूह भारत के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल करके बच नहीं सकेगा.

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भविष्य की दिशा और चुनौतियां

एयर चीफ मार्शल दीक्षित के शब्दों से लगता है कि भारतीय सशस्त्र बल इस नई नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि हम सब इस दिशा में काम करने को तैयार हैं. यह बयान सिर्फ वायु सेना तक सीमित नहीं है बल्कि तीनों सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के सामूहिक रुख को दर्शाता है.

हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, आतंकी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं. लेकिन नई नीति के तहत भारत अब प्रतिक्रिया देने के बजाय रोकथाम और जवाबी कार्रवाई पर जोर दे रहा है.

कुल मिलाकर यह बयान 26/11 की याद को सिर्फ शोक में बदलने के बजाय सबक लेने और मजबूत होने का संदेश देता है. ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों के माध्यम से भारत ने साबित किया है कि वह अब चुपचाप बर्दाश्त करने वाला देश नहीं रह गया है. आतंक के खिलाफ यह स्पष्ट और सख्त रुख भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है.

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