केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग रेप पीड़िता को 27 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी खत्म कराने की इजाजत दे दी है. यह फैसला तब आया है, जब मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की प्रक्रिया को लड़की के लिए बेहद जोखिम भरा बताया था. डॉक्टरों के मुताबिक, इस दौरान ज्यादा खून बहने, गर्भाशय को नुकसान पहुंचने, संक्रमण और यहां तक कि हार्ट अटैक से मौत का खतरा भी हो सकता है. इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की इच्छा को भी पूरी अहमियत दी जानी चाहिए.

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यह आदेश जस्टिस हरिशंकर वी मेनन की पीठ ने दिया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है और पढ़ाई कर रही है. ऐसे में उसकी इच्छा को सर्वोच्च महत्व दिया जाना जरूरी है. इसी आधार पर कोर्ट ने गर्भावस्था खत्म कराने की याचिका तुरंत मंजूर कर ली.

कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें बताया गया कि इस अवस्था में गर्भपात कराने से अत्यधिक रक्तस्राव, प्लेसेंटा का पूरी तरह बाहर न निकलना, गर्भाशय फटने और गंभीर संक्रमण का खतरा है. एनेस्थीसिया के दौरान हार्ट अटैक और मां की मौत तक की आशंका जताई गई थी.

बोर्ड ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया का असर लड़की की भविष्य में होने वाली प्रेग्नेंसी पर पड़ सकता है. डॉक्टरों ने गर्भावस्था को 32 हफ्ते तक जारी रखने का सुझाव दिया था, लेकिन पीड़िता इसके लिए तैयार नहीं थी.

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बच्चा जीवित बचा तो सरकार करेगी देखभाल

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भपात की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी मेडिकल इंतजाम करने और पीड़िता से उसकी सहमति का लिखित आश्वासन लेने के बाद बिना देरी प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया.

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कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है तो सरकार उसे बेहतर नवजात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी. वहीं, अगर पीड़िता बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती तो उसे बाल देखभाल संस्थान या विशेष गोद लेने वाली एजेंसी को सौंपने की अनुमति होगी.

DNA जांच के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे सैंपल

कोर्ट ने कहा कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया में बच्चा जीवित नहीं बचता है तो अस्पताल भ्रूण के टिश्यू और खून के नमूने सुरक्षित रखेगा. इनकी DNA, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी मेडिकल जांच की जा सकेगी, क्योंकि मामले में FIR दर्ज है.

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